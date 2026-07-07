Автоматические штрафы готовы к отплытию

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, наделяющий регионы полномочиями применять в акваториях рек автоматические камеры для определения нарушителей. Речь идет об устройствах, работающих по аналогии с комплексами фиксации нарушений ПДД на автодорогах. Заодно проект наделяет столичные власти правом самостоятельно регулировать движение судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП, Кодексу внутреннего водного транспорта РФ и другим нормативным актам был внесен правительством РФ в Госдуму в декабре 2025 года. Его главное нововведение — передача регионам полномочий по размещению в акваториях рек автоматических средств фотовидеофиксации «нарушений правил в области обеспечения судоходства». Камеры, работающие по аналогии с дорожными, смогут выявлять нарушения по ст. 11.7 КоАП РФ (штраф до 25 тыс. руб. или лишение прав управления при нарушении правил плавания и стоянки судов, а также незаконной подаче звуковых сигналов).

В изначальной редакции поправок предполагалось, что этой статьей КоАП правоприменение и ограничится. Но ко второму чтению трактовка была расширена.

Камеры смогут фактически фиксировать любые «нарушения правил в области обеспечения безопасности судоходства», на что, вероятно, будут технически способны.

В КоАП РФ таким нарушениям посвящено несколько статей, к примеру, ст. 11.11 о нарушении правил погрузки и разгрузки судов (нарушителей по ней могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. руб.).

Речные комплексы фотовидеофиксации региональные чиновники смогут размещать в тех местах, где сочтут нужным, но им следует в 30-дневный срок уведомить об этом местную администрацию бассейна внутренних водных путей. По ст. 11.7 КоАП РФ нарушителей на воде могут штрафовать и за нарушения скоростного режима. Такие ограничения устанавливаются приказами Минтранса: например, в рамках канала имени Москвы туристические и маломерные суда должны соблюдать скоростной лимит в 15 км/ч.

Законопроект также наделяет региональных чиновников правом поднимать и утилизировать затонувшие суда, а столичные власти — еще и правом регулировать движение судов в городских акваториях. Речь идет о полномочиях согласовывать расписание пассажирских перевозок и маршруты судов во всех акваториях Москвы, исключая транзитные. Сейчас этой работой занимается Росморречфлот. Заодно проект наделяет Москву правом определять места размещения электрических зарядных станций на воде.

В Минтрансе РФ во время думских слушаний ранее поясняли, что главным образом законопроект создает правовую базу для применения автоматических камер в водоемах, что «крайне важно для межведомственного взаимодействия». В руководстве комитета Госдумы по транспорту приводили данные, что в Москве ежедневно курсирует до 800 судов, поэтому столице и нужны диспетчерские полномочия по регулированию их движения. В министерстве также заявляли, что информация с речных автоматических камер будет передаваться в межведомственную систему, которую только предстоит создать.

Поправки, по данным “Ъ”, более года обсуждались в Минтрансе и других ведомствах. При этом Москва уже заранее готовилась к их возможному принятию.

Еще в 2024 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения с разрешением 4К для обзора Москвы-реки (на 281,2 млн руб.). В ЦОДД ранее сообщали “Ъ”, что уже организовали в Москве систему мониторинга акватории рек для контроля безопасности движения судов и фиксации событий с признаками нарушений, в том числе с помощью операторов Речного ситуационного центра. Принятие законопроекта, добавляли в центре, позволит «распространить этот успешный опыт и на область административного производства». Сейчас в столичной акватории насчитывается около 500 автоматических камер.

Александр Воронов