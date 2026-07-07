Над Калужской областью сбили почти 20 беспилотников за день
Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над Калугой и областью за день. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Помимо Калуги, дроны были сбиты на окраинах Обнинска, а также над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы.
В ночь на 7 июля над Калужской областью сбили шесть беспилотников. На промышленном предприятии в Дзержинском округе произошел пожар, сообщал губернатор.
Калужская область регулярно подвергается атакам беспилотников, часто в числе других российских регионов. Практически все подобные атаки успешно отражаются силами противовоздушной обороны, как правило, без сообщений о пострадавших или разрушениях инфраструктуры. Например, в последние годы над Калужской областью одновременно сбивалось от 1 до 14 беспилотников. Отдельные инциденты, однако, приводили к пожарам на промышленных предприятиях или повреждениям энергетической инфраструктуры, а в июле 2025 года при падении дрона в Сухиничском районе пострадала 14-летняя девочка.