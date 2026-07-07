Над Калужской областью сбили почти 20 беспилотников за день

Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над Калугой и областью за день. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

Помимо Калуги, дроны были сбиты на окраинах Обнинска, а также над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы.

В ночь на 7 июля над Калужской областью сбили шесть беспилотников. На промышленном предприятии в Дзержинском округе произошел пожар, сообщал губернатор.