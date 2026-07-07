Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В авиагаванях действовали частичные ограничения — рейсы обслуживались по согласованию с органами.

В Домодедово ограничения ввели около 1:26 мск. Во Внуково — около 10:30 мск.

Во Внуково задерживается 21 рейс на вылет и 32 на прилет, следует из онлайн-табло. Отменены два рейса на прилет. В Домодедово отменен один рейс на прилет.

С начала суток на подлете к Москве было сбито 53 беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин.