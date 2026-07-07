Заведомо ложные обязательства

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента и совладельца крупнейшей крымской сети АЗС группы компаний ТЭС Сергея Бейма и главы входящей в ГК симферопольской транспортной компании «Аврора» Марины Пятковой. Они обвиняются в хищении более полумиллиарда рублей бюджетных средств у клиента. Контракт на доставку топлива с ним заключили, когда паром, принадлежавший «Авроре», уже был потоплен ракетами ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бейм (2014 год)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости Сергей Бейм (2014 год)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), с материалами которого сейчас знакомятся Сергей Бейм и Марина Пяткова, было возбуждено Главным следственным управлением СКР 2 июня 2025 года.

По данным “Ъ”, основанием стало заявление представителей симферопольского ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» (НИКИМП), которое заключило с входящей в бизнес-империю господина Бейма транспортной компанией «Аврора» контракт на поставку топлива на 224 млн руб.

Реализовать его планировалось через ООО «М-Сервис», гендиректором которого была все та же Марина Пяткова. Именно последней фирме принадлежал железнодорожный паром «Конро-трейдер» на котором, согласно условиям контракта, заказчику должны были доставить бензин и солярку. Однако их он так и не дождался.

Суть вменяемого в вину фигурантам мошенничества сводится к тому, что контракт с НИКИМП обвиняемые, как установило следствие, заключили в сентябре 2024 года, заведомо зная, что исполнить его не смогут.

Дело в том, что еще 23 августа того же года в порту Кавказ паром «Конро-трейдер» с 30 цистернами топлива попал под ракетный удар ВСУ и частично затонул.

Сергей Бейм и Марина Пяткова были задержаны одновременно 23 июля 2025 года. Отметим, что первоначально им инкриминировалось хищение указанной в контракте суммы, но в окончательной редакции ущерб увеличился до полумиллиарда рублей. По ходатайству следствия Басманный суд отправил обоих в СИЗО, где бизнесмены находятся и сейчас.

Их адвокаты всякий раз безуспешно пытались добиться смягчения меры пресечения, указывая на отсутствие у следствия доказательств, «обосновывающих подозрения в причастности обвиняемых к инкриминируемому преступлению», а также на то, что вменяемое им в вину деяние относится к предпринимательской деятельности. Защита Сергея Бейма также акцентировала внимание суда на том, что его компания является одним из крупнейших в Крыму поставщиков топлива.

«Невозможность осуществления им дальнейшей предпринимательской деятельности в связи с содержанием под стражей создает реальную угрозу топливной и энергетической безопасности Крыма, ставит под угрозу исполнение контрактов с органами государственной власти и местного самоуправления на поставку топлива, что может парализовать нормальное функционирование целого региона»,— утверждал во время недавнего обжалования ареста в Мосгорсуде адвокат предпринимателя.

Впрочем, добиться для своих клиентов перевода даже под домашний арест ни ему, ни его коллеге, защищающей Марину Пяткову, не удалось. Да и проблемы с топливом в Крыму возникли не из-за посадки господина Бейма, в свое время возглавлявшего «Черноморнефтегаз» и являвшегося депутатом парламента Крыма, а из-за террористических атак ВСУ.

Таким образом, до суда господину Бейму и его предполагаемой сообщнице Пятковой, очевидно, придется пребывать в СИЗО.

Защита обоих фигурантов комментировать ситуацию не стала, ссылаясь на отсутствие разрешения доверителей. В компании ООО ТЭС, где Сергей Бейм до своего задержания был президентом и совладельцем, на запрос “Ъ” не ответили.

Олег Рубникович