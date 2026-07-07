Доля нелегального оборота на рынке мяса достигла 20%

Доля нелегального оборота мясных изделий в России составляет 20%, оценили в Институте государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. По подсчетам экспертов, из-за теневого сегмента рынка легальный бизнес недосчитается свыше 75 млрд руб. доходов за несколько лет. При этом госбюджет не получит около 30 млрд руб. поступлений — эти средства рискуют остаться в незаконном секторе.

Для оценки теневого сектора эксперты сравнили, сколько мяса произведено и ввезено в России, с тем, сколько фактически потреблено. Разница — продукция, не учтенная в официальной статистике, и считается нелегальным оборотом. Расчет опирался на данные Росстата, Федеральной таможенной службы, отраслевых ассоциаций и финансовую отчетность компаний.

По оценкам ИГМУ ВШЭ, только в первый год после введения маркировки эффект от обеления рынка мясных изделий мог бы достичь 4 млрд руб. для государства и 12 млрд рублей для производителей. По расчетам экспертов, маркировка добавит к розничной цене не более 0,4% — для покупателя эта разница будет практически незаметна.

Василий Берзин