В Москве простились с Екатериной Жемчужной

Во вторник, 7 июля, в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» состоялось прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, прослужившей там более 60 лет. Она скончалась в Москве 3 июля, артистке было 82 года.

Екатерина Жемчужная родилась в семье оседлых цыган, участников ансамбля песни Тульской филармонии. Она училась в школе-студии при театре «Ромэн», в 1964 году стала частью труппы по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Также окончила актерское отделение ГИТИСа. Известность актрисе принесли фильмы «Вечный зов» (1973–1983), «Табор уходит в небо» (1976), «Карнавал» (1981), «Цыганка Аза» (1987) и сериал «Кармелита. Цыганская страсть» (2009–2010).

На прощание с Екатериной Жемчужной траурные венки прислали, в частности, Министерство культуры, ГИТИС и Союз кинематографистов России. Гражданскую панихиду начал худрук «Ромэна» Николай Сергиенко. Он вспоминал актрису как «многогранную и яркую звезду кино, у которой не было звездности», и зачитал телеграмму от мэра Москвы Сергея Собянина: «Яркие, выразительные, глубокие цыганские романсы в ее исполнении покорили слушателей и стали украшением нашей национальной культуры». Слова соболезнования прислал и ректор ГИТИСа Григорий Заславский, отмечавший «неповторимый по красоте голос и редкое сценическое обаяние» артистки. Режиссер Никита Михалков выразил уверенность, что «ее роли на экране войдут в сокровищницу отечественной культуры и энциклопедию актерского мастерства». Их телеграммы зачитал внук Екатерины Жемчужной — Андрей. Помимо него на траурной церемонии была дочь артистки Ольга и внучка Анастасия. Прощание посетили друзья и коллеги из театра «Ромэн» Ольга Янковская, Ирэна Морозова и Нина Муштакова, а также руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. После отпевания артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова