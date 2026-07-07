Росимущество и благотворительный фонд «Добрый-Юг» могут пойти на мировую

Спор краснодарского управления Росимущества с фондом «Добрый-Юг» о взыскании 1,5 млн руб. арендной платы за помещение, изъятое в казну по иску Генпрокуратуры, может завершиться мировым соглашением. Об этом корреспонденту “Ъ” стало известно во время заседания в Арбитражном суде Краснодарского края.

Фонд «Добрый-Юг» с мая 2025 года арендовал помещение в центре Краснодара для работы с подростками и взрослыми, имеющими ментальные расстройства. Владелицей половины помещения являлась Ольга Семенова, муж которой Александр Семенов ранее возглавлял управление МВД Краснодара. В декабре 2025 года суд признал, что Семеновы использовали служебное положение для незаконного обогащения, и обратил имущество супругов в доход РФ.

В марте 2026 года сотрудники прокуратуры поставили руководителя фонда «Добрый-Юг» Богдану Рудневу в известность о том, что занимаемое организацией помещение отошло в казну. Росимущество обратилось в суд за взысканием с благотворительной организации задолженности в сумме 1,5 млн руб. за использование теперь уже государственной недвижимости.

На первом заседании 28 мая судья Руслан Суханов предложил ведомству представить обоснование требований, но к слушанию 7 июля расчет оказался не готов. Представитель Росимущества пояснил, что руководство территориального управления обдумывает варианты мирового соглашения с фондом «Добрый-Юг», однако конкретных условий договоренности нет.

Ведомство попросило отложить слушание, при этом Богдана Руднева обратила внимание суда на то, что затягивание процесса грозит остановкой работы с подопечными, имеющими особенности ментального развития. Следующее заседание суда пройдет 21 июля.

Анна Перова, Краснодар