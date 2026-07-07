DeepSeek ставит на «железо»

DeepSeek начнет производить собственные чипы для искусственного интеллекта, пишет Reuters. Разработчик китайской нейросети хочет меньше зависеть от других поставщиков процессоров, говорят источники агентства. Компания займется чипами, которые не обучают модели, а запускают их и выводят готовые вычисления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Собственные процессоры могут вывести DeepSeek в мировые лидеры на рынке искусственного интеллекта, считает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев:

«Основная проблема была именно в обучении, так как сами чипы требуются в колоссальных количествах, и у каждого из них должна быть высокая энергоэффективность. Такой технологии на текущий момент в Китае нет, но они это решили своим путем, обратив внимание на чипы ASIC, которые использовались для майнинга критоптовалют. DeepSeek, естественно, хочет уйти от такой вендорской зависимости.

Это выверенная стратегия, которая позволит масштабировать китайские модели независимо от санкций и ограничений со стороны западных компаний.

Пока они обучались через третьи страны, аренду крупных кластеров в Азии, в частности, малазийские. Такой шаг позволит сильно укрепить позицию КНР и вывести ее в лидеры в этой сфере. Китайцы с учетом всех ограничений умудрились сделать модель, причем open source практически на уровне фронтира, то есть Anthropic, Claude Code.

Если у них в ближайшие полгода-год появятся собственные мощности, то мы увидим, как они обгонят конкурентов по качеству моделей и скорости их воспроизведения. Сейчас существует ограничение, которое до сих пор не решила ни одна крупная компания, это скорость вывода».

Ранее китайский разработчик использовал процессоры от Huawei и Nvidia. На чипах последней в компании обучали основную модель DeepSeek-R1. Впрочем, разработка собственной техники может стать рискованным шагом, считает эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Сейчас основная проблема рынка и больших языковых моделей в том, что все копируют друг у друга архитектуру. У кого больше "железа", тот и на коне.

Что сделал DeepSeek? Они предложили принципиально иную архитектуру, много вложили в исследования, и у них получилось. Ребята толкают науку вперед, стоит подождать немножко и посмотреть на результаты. Но риск, конечно, есть. Потому что эксперименты с "железом" уже имели место. Бывает достаточно покрутить сам математический алгоритм на уровне программы и получить больше результатов бесплатно, чем если бы пришлось делать свое "железо". Это долго и дорого.

Сейчас DeepSeek представляет нишу дешевых или открытых моделей, она сейчас востребована. Всем видно, что творится с Opus и Fable, которые то открывали, то закрывали доступ к своим ИИ-моделям. Решение DeepSeek пойти в "железо" — это стратегически правильный ход».

DeepSeek выпустил свой чат-бот в январе 2025-го, в первые дни релиза стартап обвалил фондовые рынки. Так, капитализация компаний из индекса NASDAQ 100 просела на $1 трлн. А акции американских и европейских производителей микрочипов на торгах теряли от 12% до 20% стоимости.

Егор Парфенов