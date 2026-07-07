Хаски исполнит роль Лермонтова в фильме Лунгина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) исполнит главную роль в фильме «Лермонтов». Об этом сообщил режиссер картины Павел Лунгин. Фильм будет снят в жанре психологического триллера. Съемки должны начаться в конце года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Прежде всего проект приобрел главного героя. Вы будете удивлены, это рэпер Хаски. Поэта должен играть поэт. Он очень содержательная личность и любим молодежью. Мне кажется, эта связь между современным рэпером и поэтом, который играет Лермонтова, даст фильму новое дыхание и сделает его необычным»,— сказал господин Лунгин во время очной защиты фильмов в Минкультуры (цитата по ТАСС).

Павел Лунгин объявил о работе над проектом в феврале 2025 года. Фильм будет посвящен последним четырем годам жизни Михаила Лермонтова.