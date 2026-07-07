Хаски исполнит роль Лермонтова в фильме Лунгина
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) исполнит главную роль в фильме «Лермонтов». Об этом сообщил режиссер картины Павел Лунгин. Фильм будет снят в жанре психологического триллера. Съемки должны начаться в конце года.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Прежде всего проект приобрел главного героя. Вы будете удивлены, это рэпер Хаски. Поэта должен играть поэт. Он очень содержательная личность и любим молодежью. Мне кажется, эта связь между современным рэпером и поэтом, который играет Лермонтова, даст фильму новое дыхание и сделает его необычным»,— сказал господин Лунгин во время очной защиты фильмов в Минкультуры (цитата по ТАСС).
Павел Лунгин объявил о работе над проектом в феврале 2025 года. Фильм будет посвящен последним четырем годам жизни Михаила Лермонтова.
Режиссер Павел Лунгин известен по таким фильмам, как «Царь», «Остров» (получивший шесть премий «Ника»), «Братство», «Василиса и хранители времени» (занявший второе место в кинопрокате по сборам в размере 63,4 млн руб. в одну из недель октября 2024 года), а также «Такси-блюз». Он также работал над фильмом «Про любоff». Его работы были отмечены на Шанхайском кинофестивале, где в 1990 году он был признан лучшим режиссером. Михаил Ефремов также работал с Павлом Лунгиным, например, после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в 2007 году.