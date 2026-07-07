FT: к 2030 году Германия займет более €800 млрд на военные расходы

Германия планирует занять более €800 млрд к 2030 году, чтобы увеличить расходы на оборону. В одном только 2027 году будут выпущены гособлигации на сумму более €200 млрд, что на 12,5% больше, чем в текущем году. Такие данные публикует Financial Times (FT) со ссылкой на прогнозы Министерства финансов Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

Привлеченные средства будут в основном направлены на финансирование оборонного бюджета Германии, который в 2027 году достигнет €109 млрд. Планируется, что в 2030 году расходы на оборону вырастут до €183,6 млрд, а это около трети всего бюджета страны. Как отмечает издание, представленный проект знаменует собой резкий разрыв с глубоко укоренившейся в стране неприязнью к долгам и с позицией партии самого Фридриха Мерца в отношении бюджетной сдержанности.

Увеличение расходов стало возможно после внесения изменений в конституционный механизм ограничения государственного долга. Теперь Германия может привлекать заемные средства на военные цели без ограничений. По прогнозам правительства, Германия достигнет установленного НАТО показателя расходов на оборону в 2,8% ВВП в этом году и «целевого показателя в 3,5% начиная с 2029 года».

Между тем главное промышленное лобби Германии BDI назвало решение о заимствованиях «тревожным». В Союзе машиностроителей Германии (VDMA), крупнейшей промышленной ассоциации Европы, заявили: «Один рекордный бюджет сменяет другой, и всего за несколько лет бюджетная система оказалась на пределе возможностей из-за огромного уровня долга».

Алена Миклашевская