Энергичный обгон инфляции

Генерирующие компании предлагают изменить методику индексации цены конкурентного отбора мощности (КОМ), которая сейчас базируется на официальной потребительской инфляции. По мнению генкомпаний, текущая индексация серьезно отстает от реальной динамики затрат на эксплуатацию ТЭС и ее следует сменить на индекс ценового давления. Крупные потребители оспаривают инициативу, которая, по их расчетам, обойдется им в дополнительные 135 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Генерирующие компании инициировали изменения в текущей методике расчета индексации цены КОМ (фиксирует цену мощности для старой генерации), говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет владельцев генкомпаний), в частности, предлагает индексировать цену, ориентируясь на индекс ценового давления, а не на индекс потребительских цен.

В действующей модели рынка плата за мощность — один из двух источников выручки генкомпаний, компенсирующая их условно-постоянные затраты. Доля мощности в выручке тепловой генерации — около 40%.

По текущим правилам, цена на мощность определяется по итогам КОМ, который проводится на четыре года вперед, то есть следующий отбор определит цену на 2030 год. Получившаяся цена ежегодно индексируется на индекс потребительских цен минус 0,1 процентного пункта.

Однако, по мнению СПЭ, такая система расчета перестала отражать реальный рост затрат. Так, по оценкам генераторов, в 2021–2024 годах фактический рост эксплуатационных затрат составил 60,2%, что значительно опережает темпы инфляции, составившей 43%. При этом рост индексов цен производителей промышленной продукции и оплаты труда составил 60% и 71% соответственно, указывают производители энергии. С 1 октября 2025 года и до конца 2026 года правительство дополнительно проиндексировало цену КОМ на 15,16%. Индекс ценового давления использует структуру затрат по специальным формам ГИС ТЭК (часть информации в них является коммерческой тайной).

В СПЭ сообщили “Ъ”, что, так как затраты генерирующих компаний связаны в том числе с ремонтными кампаниями, для сохранения надежности энергоснабжения потребителей целесообразно изменить подход к индексации цены КОМ. «Специальный композитный отраслевой индекс ценового давления мог бы учитывать отраслевую специфику и отражать характерную для генерирующих компаний структуру затрат»,— отмечают в объединении.

В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что изменение подхода к индексации тех или иных ценовых параметров должно происходить по итогам обсуждения с рынком. «Имеющийся вариант индексации не единственно возможный, но оформленных решений пока нет — методика определения индекса ценового давления еще прорабатывается, ее конкретные параметры не определены»,— сказали там.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) не поддерживают «упражнения с индексами ради увеличения энергоцен». Предлагаемый переход на новый показатель, по оценкам ассоциации, увеличит платежи за мощность на 15–20%, как минимум на 135 млрд руб. в год. «Действующую привязку к инфляции лучше не менять: это публичный, понятный и проверяемый ориентир. Любой рост цены должен проходить проверку конкуренцией, снижением аварийности и оптимизацией затрат — без удобного прямого переноса издержек в платежи потребителей. Предлагаемый композитный показатель с нормированием затрат, непубличными данными ГИС ТЭК и расчетными коэффициентами превратит цену мощности в непрозрачный тариф. В этом случае необходимо быть последовательными: отменять рынок с маржинальным ценообразованием и назначать тариф для каждой станции»,— считают в ассоциации.

Идеология оптового энергорынка предполагает, что организация конкурентного отбора минимальным образом зависит от госрегулирования, а опирается в основном на рыночные принципы состязательности эффективной генерации, напоминает Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ. «Ситуация, при которой участники рынка организованно требуют от государства гарантированных параметров индексации цены, свидетельствует об отсутствии на рынке реальной конкуренции»,— говорит он. Возможно, указывает он, текущие параметры индексации и не идеальны, но сам факт того, что они представляются для компаний жизненно важными, говорит о переходе существенной части рынка мощности в де-факто регулируемый сектор. «Недостаточность цены КОМ для эффективной эксплуатации энергообъектов свидетельствует о кризисе общей модели ценообразования на рынке мощности: тогда необходимо пересматривать не отдельные элементы формирования цен, а общий подход к формированию экономических отношений на опте»,— заключает эксперт.

Татьяна Дятел