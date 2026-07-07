В Либерии предъявили обвинения за перевозку кокаина под видом бульонных кубиков

В Либерии предъявлены обвинения пятерым подозреваемым в перевозке одной из крупнейших партий наркотиков в истории страны, сообщает The Guardian. В начале июня полиция обнаружила партию кокаина весом свыше 200 кг, задекларированную как бульонные кубики Maggi. Однако до окончания расследования имена подозреваемых не были обнародованы. Стоимость партии оценили примерно в $19 млн.

Из-за задержки оглашения имен фигурантов появились слухи о возможном вмешательстве в расследование со стороны неназванных высокопоставленных лиц. Дело дошло до президента страны Джозефа Боакаи. Он поручил полиции завершить расследование совместно с Управлением по борьбе с наркотиками страны.

Глава полиции Грегори Коулман заявил, что речь идет о транснациональной сети по контрабанде кокаина. Улики указывают на участие в работе этой сети местных преступников с подельниками в Китае, Великобритании, Нидерландах, а также на соучастие логистической компании, обрабатывавшей груз.

Ключевой подозреваемый, операционный менеджер логистической фирмы, находится под стражей. В отношении остальных подозреваемых, которые пока находятся на свободе, готовятся ордера Интерпола.

Екатерина Наумова