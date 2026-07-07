Президент Казахстана решил править долго

Конституционный суд Казахстана сообщил о том, что после вступления в силу новой Конституции страны прежние президентские сроки действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева обнуляются. Это означает, что Токаев теперь сможет баллотироваться на следующих выборах 2029 года, несмотря на введенный им ранее запрет на переизбрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, принятая по итогам мартовского референдума (ее принятие поддержали 87,15% граждан). В связи с этим президент Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный суд (КС) за официальным разъяснением, могут ли лица, занимавшие руководящие посты в период действия прежней Конституции 1995 года, избираться или назначаться на них снова.

В итоге Конституционный суд 7 июля разрешил интригу президентского запроса, опубликовав пояснение, в котором говорится, что «назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение». Таким образом, КС подтвердил, что предыдущие президентские сроки действующего главы государства обнуляются.

Касым-Жомарт Токаев пришел к власти в марте 2019 года, после отставки Нурсултана Назарбаева, который руководил республикой с момента обретения независимости и носил статус лидера нации — «елбасы». Первое время новый лидер всячески подчеркивал авторитет своего предшественника: публично хвалил его достижения, предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан и называл его «руководителем мирового масштаба».

Однако протесты 2022 года повлекли за собой далекоидущие политические последствия для казахстанской системы власти, учитывая, что протестующие выдвигали не только экономические, но и политические требования, в том числе окончательное отстранение от власти Назарбаева и членов его семьи.

Следствием беспорядков в итоге стал фактический демонтаж прежней политической системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев провел досрочные выборы, добился отстранения приближенных бывшего главы государства от работы в госструктурах и инициировал конституционные поправки.

Одним из ключевых изменений тогда стало продление срока президентских полномочий с пяти лет до семи, однако без возможности переизбираться. Токаев называл этот шаг «настоящим прорывом в развитии демократии в Казахстане». На фоне этих обсуждений многие задавались вопросом: планирует ли он в дальнейшем обнулить свой президентский срок, учитывая конституционные изменения? «Отвечаю: таких намерений не было и не будет»,— заверил тогда господин Токаев. Однако в 2026 году у него возникла возможность для политического маневра, а именно инициированное им же самим изменение Конституции страны.

Касым-Жомарт Токаев заверяет, что новая Конституция позволит провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности. Новая система власти, проект которой он предлагал с 2022 года, должна выглядеть так: сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство.

«Касым-Жомарт Токаев, судя по всему, расширяет варианты возможных действий для подготовки к различному развитию событий в 2029 году, когда завершится его текущий срок и пройдут следующие президентские выборы»,— пояснил “Ъ” заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. «Он может пойти на новый срок, если ситуация в стране будет развиваться не очень позитивно и потребует продления его пребывания на президентском посту. Такой сценарий сработает, если Токаев не сможет найти преемника или начнется борьба между кандидатами от партии власти на следующих выборах. Поэтому он оставил такую опцию, чтобы в 2029 году у него была возможность выбирать и в случае необходимости остаться у власти. Понятно, что это несколько противоречит тем принципам, которые сам же Токаев продвигал на протяжении первой части своего президентского срока. Но здесь довлеет политическая целесообразность»,— пояснил эксперт.

Одним из вероятных сценариев на ближайшие годы считалась также подготовка Касым-Жомарта Токаева к постепенному транзиту власти.

Новая Конституция страны возвращает должность вице-президента, которая перестала существовать к концу 1990-х. Теперь это будет второй человек в государстве, которого назначает президент и утверждает парламент. Однако пока не ясно, кто может занять эту должность.

Лусине Баласян