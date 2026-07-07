В посольстве Словакии уточнили порядок выдачи виз россиянам
Визовый центр Словакии не приостанавливал прием заявлений россиян на получение национальной и шенгенской визы, сообщили в посольстве Братиславы в Москве. Приоритет при рассмотрении документов будет у студентов, начинающих учебу в сентябре, спортсменов и других категорий заявителей, добавили в диппредставительстве.
«В связи с возможностями посольства Словацкой Республики в Москве и текущими приоритетами, в летние месяцы сроки подачи заявлений на получение визы были скорректированы»,— сказали в посольстве ТАСС. Все установленные даты подачи заявления на визу остаются в силе, уточнили в диппредставительстве.
Новый порядок будет действовать до конца августа, следует из данных на сайте визового оператора BLS International. Приоритет будет у получателей национальной визы категории D для образования, воссоединения семьи и участия в специальных мероприятиях.
Среди получателей шенгенской визы категории С приоритет будет у спортсменов. Срок рассмотрения заявок на получение шенгенской визы продлен и может составить более 30 дней. В визовом центре рекомендуют заранее подавать документы.
Словакия, будучи членом Евросоюза, входила в число стран, прекративших выдачу туристических виз россиянам в 2022 году. Однако власти страны уже возобновляли выдачу туристических виз для российских граждан в середине 2025 года после трехлетнего перерыва, предоставляя эту услугу через визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве. Решение о временном ограничении приема документов на шенгенскую визу в июле-августе 2026 года, как отмечалось, было связано с организационными и рабочими причинами, а не с полной остановкой выдачи или изменением общей политики.
На протяжении последних лет ситуация с выдачей шенгенских виз россиянам претерпела значительные изменения. В 2022 году Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро и продлению сроков рассмотрения документов. Некоторые европейские страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Чехия, полностью прекратили выдачу туристических виз гражданам России, в то время как другие, включая Италию, Испанию и Францию, сохраняют большую лояльность. Число выданных россиянам шенгенских виз сократилось с 4 млн в 2019 году до примерно 541 тыс. в 2024 году, хотя спрос на них остается высоким.