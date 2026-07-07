В посольстве Словакии уточнили порядок выдачи виз россиянам

Визовый центр Словакии не приостанавливал прием заявлений россиян на получение национальной и шенгенской визы, сообщили в посольстве Братиславы в Москве. Приоритет при рассмотрении документов будет у студентов, начинающих учебу в сентябре, спортсменов и других категорий заявителей, добавили в диппредставительстве.

«В связи с возможностями посольства Словацкой Республики в Москве и текущими приоритетами, в летние месяцы сроки подачи заявлений на получение визы были скорректированы»,— сказали в посольстве ТАСС. Все установленные даты подачи заявления на визу остаются в силе, уточнили в диппредставительстве.

Новый порядок будет действовать до конца августа, следует из данных на сайте визового оператора BLS International. Приоритет будет у получателей национальной визы категории D для образования, воссоединения семьи и участия в специальных мероприятиях.

Среди получателей шенгенской визы категории С приоритет будет у спортсменов. Срок рассмотрения заявок на получение шенгенской визы продлен и может составить более 30 дней. В визовом центре рекомендуют заранее подавать документы.