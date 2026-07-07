Тагор и его команда

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит индийско-российская выставка «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора». Проект посвящен не только первому лауреату Нобелевской премии по литературе из Азии — о котором российский зритель, конечно, знает, но без особых подробностей,— но и проблеме перевода. Актуальной как для самой Индии с ее 22 только государственными языками, так и для всего мира, где все очевиднее становятся изоляция и глухота друг к другу. Рассказывает Ксения Воротынцева.

Для Индии Рабиндранат Тагор — почти священная фигура, буквально «наше все»: поэт, философ, гуманист, общественный деятель, просветитель, художник. А также один из столпов Бенгальского возрождения — течения рубежа XIX–XX веков, объединившего традиции древней Индии с европейскими культурными достижениями. В России имя Тагора на слуху, хотя с его литературным наследием — а это восемь романов, четыре повести, тысячи стихов и песен — знакомы слабо. Об остальных ипостасях и говорить не приходится, и в этом смысле выставка «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» (куратор — Елена Яичникова) расширяет кругозор зрителя.

Прежде всего Рабиндранат Тагор представлен как художник. Искусством он увлекся в почтенном возрасте 67 лет, но успел создать более 2,5 тыс. произведений. Тагор даже показывал их в Москве, когда приезжал в СССР в 1930 году. Тогдашняя выставка была спонтанной и монтировалась в рекордные сроки — всего четыре дня, но для нее подобрали передовую институцию — Государственный музей нового западного искусства. «ГЭС-2» показывает архивные материалы, касающиеся этого вояжа. Работы Тагора, созданные акварелью и тушью, — а на нынешней выставке они занимают две стены — выполнены в несколько наивном духе и при этом являют собой пример традиционного искусства, скрещенного с европейским модернизмом.

Впрочем, его графика — лишь своеобразный крючок для зрителя.

Выставка ориентирована на более широкий контекст и показывает Тагора-просветителя, идеи которого не потеряли актуальности до сих пор.

Прежде всего касающиеся образования: сам Тагор учился в школах, созданных по британским образцам, и навсегда возненавидел формальные «фабрики обучения». В 1901 году, достигнув сорокалетия, он открыл экспериментальную школу в Шантиникетане в Западной Бенгалии. Она была совсем небольшой — пять учеников и столько же учителей, однако Тагор не жалел сил и средств — и даже пожертвовал Нобелевскую премию, полученную в 1913 году. В 1921 году на основе школы был открыт университет «Вишва-Бхарати», негласный девиз которого «Весь мир здесь обретает дом» вынесен в название выставки. Это учебное заведение функционирует до сих пор, сохраняя заветы Тагора.

Трудности перевода были знакомы Тагору не понаслышке. Писавший на бенгальском и вдохновлявшийся народной речью, он сталкивался с непониманием даже в родной стране: учителя предлагали школьникам переложить отрывки его произведений на «чистый и правильный бенгальский язык». Сегодня проблемы коммуникации актуальны не только в мультиязычной Индии, но и далеко за ее пределами. О том, как слышать и понимать друг друга, рассказывают современные индийские и российские авторы. Коллектив из Дели Raqs Media Collective представил три лентикулярные панели: при взгляде под разным углом на них возникают тексты на английском, арабском и бенгали (последний принадлежит, конечно, Тагору).

Авторы предлагают задуматься о феномене перевода — который не бывает стопроцентно точным и зависит от «ракурса» переводчика.

Российская художница Ульяна Подкорытова в видеоработе «Голос — это волна» показывает, как можно, не зная языка друг друга, общаться на невербальном уровне. Путешествующая по Шантиникетану — месту, связанному не только с Тагором, но и со странствующими певцами-баулами,— она взаимодействует с незнакомцами с помощью голоса и поет традиционные песни, даже не понимая слов.

Выставка тоже пытается установить контакт со зрителем, опираясь не только на рассказ, но и на эмоциональную составляющую. На большом экране показывают видео об университете «Вишва-Бхарати», и традиционные песнопения со звуковой дорожки становятся фоном всей экспозиции. Но для полного погружения — на разных уровнях, включая вербальный,— лучше все же подстраховаться и выбрать для посещения медиаторский тур.