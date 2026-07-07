Минфин второй раз за месяц отменил аукционы ОФЗ для стабилизации рынка

Министерство финансов России 8 июля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Как сообщается на сайте ведомства, решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Это уже второй подобный случай за последние три недели. Предыдущий аукцион был отменен 24 июня. Единственное размещение, состоявшееся 1 июля. Минфин привлек 9,1 млрд руб. из 10,3 млрд руб. по номиналу, удовлетворив около 40% заявок.

Резкое ухудшение конъюнктуры на всех сегментах финрынка эксперты связывают с заседанием ЦБ 19 июня. Регулятор снизил ключевую ставку на 25 б.п. — до 14,25%, тогда как рынок ждал уменьшения на 50 б.п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила сдержанный шаг возросшими проинфляционными рисками.