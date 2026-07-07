Госдума реформирует институт банкротства

7 июля Госдума одобрила во втором чтении законопроект, нацеленный на повышение реабилитационной составляющей института несостоятельности.

Документ вводит новую процедуру реструктуризации долгов, инициировать которую могут как должник, так и кредиторы. Также создается механизм досудебной санации, которая может быть адресной (с одним или несколькими кредиторами) или комплексной (с участием неаффилированных с должником кредиторов, на которых приходится в общей сложности более 50% требований). Комплексная санация будет доступна для крупных должников с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд руб. Соглашение о санации утверждается судом и может распространяться также на кредиторов, которые не стали принимать в нем участие: условия для них должны быть не хуже, чем для кредиторов, которые изначально согласились на санацию должника.

Также предусматривается введение механизма торгов-качелей, во время которых цена может как повышаться, так и снижаться при отсутствии заявок на приобретение имущества должника. Этот инструмент будет использоваться для продажи любого (движимого и недвижимого) имущества банкрота стоимостью свыше 1 млрд руб.

Отдельный блок изменений касается работы арбитражных управляющих (АУ). Саморегулируемые организации (СРО) управляющих делятся на три группы. Первая может заниматься только делами физлиц, а также юрлиц и ИП с годовым доходом до 800 млн руб. Вторая — с доходами до 2 млрд руб. и активами до 1,5 млрд руб. Третья группа СРО может участвовать в делах и более крупных должников.

Сейчас для всех СРО действует требование о минимальном размере компенсационного фонда — 50 млн руб. Закон предусматривает градацию: для первой категории СРО сохраняется действующий уровень, для второй — повышается до 100 млн руб. Для третьей группы требования ужесточаются еще серьезнее — 400 млн руб. При этом любой компфонд должен составлять не менее 1 млн руб. в расчете на одного АУ, что фактически обязывает управляющих внести эту сумму в фонд.

Третье чтение запланировано на 8 июля.

Евгения Крючкова