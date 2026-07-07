Армейские подразделения БАРС в Удмуртии набрали 120 резервистов

120 человек поступили на службу по контракту в отряды армейского резерва страны (БАРС), предназначенные для противодействия БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящий момент в республике завершается формирование второго подразделения БАРС, в качестве кандидатов рассматриваются рабочие предприятий, граждане в запасе, участники боевых действий и сотрудники частных охранных предприятий.

Напомним, первые 25 резервистов вступили в службу в начале июня. Отряды БАРС начали формировать с середины мая. Служба проходит исключительно в Удмуртии.

Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Денежное содержание вступивших в БАРС состоит из зарплаты на основном месте работы (оно сохраняется за резервистами) и дополнительных выплат во время сборов размером до 56,6 тыс. руб. В период отдыха прибавка к основному заработку составляет 12% от воинской должности и звания.