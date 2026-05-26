Стали известны размеры выплат резервистам отрядов БАРС в Удмуртии

Денежное содержание вступивших в региональное подразделение Боевого армейского резерва страны (БАРС) в Удмуртии состоит из зарплаты на основном месте работы и дополнительных выплат размером до 56,6 тыс. руб. во время сборов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на военного комиссара региона Рустама Маликова.

«В данный момент первые резервисты обучаются в учебном центре, показывают хорошие результаты. 15 дней они будут там находиться. Затем их направят на охрану предприятий и других важных объектов на территории Удмуртии от воздействия БПЛА противника на 45 дней»,– сказал Рустам Маликов.

Во время сборов, которые длятся не более двух месяцев, рядовые получают выплату в размере от 21,4 до 29,3 тыс. руб., сержанты — от 27,9 до 34,3 тыс. руб., офицеры — от 43,7 до 56,6 тыс. руб. В числе соцгарантий — сохранение места работы и зарплаты резервиста, компенсация предприятиям расходов на выплату среднего заработка гражданам.

После сборов резервисты отправляются на отдых сроком не менее двух месяцев. В этот период надбавка к основному заработку ежемесячно составит 12% от окладов по воинской должности и званию: для рядовых — от 2,5 до 3,5 тыс. руб., сержантов — от 3,3 до 4,1 тыс. руб., офицеров — от 5,2 до 6,7 тыс. руб.

Напомним, отряды БАРС в Удмуртии начали формировать в середине мая. В подразделения вступают ветераны СВО, граждане в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Они усилят действующую систему противодействия БПЛА. Для вступления в БАРС необходимо подписать контракт с Минобороны РФ.