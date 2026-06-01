Первые резервисты отряда БАРС в Удмуртии заступили на охрану объектов от БПЛА

Первые 25 резервистов подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС) в Удмуртии заступили на охрану объектов от потенциальных налетов БПЛА. Об этом рассказал военный комиссар республики подполковник Александр Сапаров.

«Все участники добровольческого подразделения прошли двухнедельную подготовку в учебном центре Минобороны и готовы выполнять задачи на производственных объектах по противодействию беспилотным системам противника. Продолжается набор очередной смены»,— цитирует его слова пресс-служба главы и правительства республики.

Среди задач резервистов — наблюдение за воздушным пространством и поражение БПЛА в определенных секторах, рассказал командир мобильной огневой группы с позывным «Доцент». На полигоне Минобороны вступившие в отряд БАРС проходили тактическую подготовку по стрельбе, медицине и связи. В подразделении много участников СВО, добавил другой военнослужащий с позывным «Геолог».

Напомним, отряды БАРС в Удмуртии начали формировать в середине мая по поручению главы республики Александра Бречалова. В подразделения вступают ветераны СВО, граждане в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Они усиляют действующую систему противодействия БПЛА. Для вступления в БАРС необходимо подписать контракт с Минобороны. Служба проходит исключительно на территории Удмуртии.

Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Денежное содержание вступивших в БАРС состоит из зарплаты на основном месте работы (оно сохраняется за резервистами) и дополнительных выплат во время сборов размером до 56,6 тыс. руб. В период отдыха прибавка к основному заработку составляет 12% от воинской должности и звания.