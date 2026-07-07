Гору Левитана освобождают от самостроя

В городе художников Плесе (Ивановская область) после вмешательства региональной прокуратуры снесут незаконно построенную гостиницу, а участок, на котором она находится, будет возвращен муниципалитету. Спорный объект был построен у почитаемой многими горы Левитана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронзовая скульптура художника на Горе Левитана

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Бронзовая скульптура художника на Горе Левитана

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Приволжский райсуд Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконными ряда решений местных властей, связанных с застройкой самого живописного места в Плесе — горы Левитана.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством было установлено, что в 2010 году тогдашний глава Приволжского района Сергей Сычев предоставил в аренду на 49 лет ООО «Шохонский лес» (ООО впоследствии было ликвидировано) участок к западу от улицы Гора Левитана площадью 3,2 га для реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса оздоровительно-рекреационного назначения.

В 2011 году земля была поделена на 13 участков для строительства дачных отелей. В дальнейшем участки «неоднократно подвергались разделу путем образования новых земельных участков с последующей передачей в собственность либо на правах аренды». Один из участков площадью 1,5 тыс. кв. м был передан Александру Башкатову в аренду до 2059 года для строительства дачного отеля. Отель занял площадь в 275 «квадратов».

В дальнейшем глава района Сычев был смещен с должности и признан судом виновным в злоупотреблениях, однако колонии избежал по амнистии. Эпизодом дела как раз стала незаконная сдача в аренду 3,2 га земли.

Нарушения были допущены и при пересдаче участка под дачный отель. Оказалось, что он расположен в лесопарке, где допускается только строительство объектов и комплексов оздоровительно-рекреационного назначения.

В случае с Плесом все оказалось еще сложнее. Дело в том, что по закону с июня 1993 года на спорном земельном участке запрещено строительство капитальных промышленных, сельскохозяйственных и жилых объектов, все предполагаемые работы, связанные с новым строительством, не допускаются без согласования уполномоченного органа в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В данном случае согласования не было.

Удовлетворив иск надзора, суд распорядился вернуть муниципалитету всю незаконно сданную в аренду землю, а господину Башкатову предписал освободить ее от незаконной постройки в виде дачного отеля. Отметим, что все это время самострой, у которого даже не было названия, сдавался в аренду.

Николай Сергеев