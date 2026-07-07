«Ключу» определяют размер

ЦБ сигнализирует о возможном повышении ставки. По крайней мере, так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на фоне роста цен на топливо сезонной дефляции в августе не будет. Из-за этого регулятор «может сыграть на опережение» и повысить ключевую ставку.

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Однако, как отметил Александр Шохин, повышение ключевой ставки ЦБ не станет эффективной мерой. С этим согласен и главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин:

«Удорожание бензина — это шок предложения, связанный с повреждением перерабатывающих мощностей. Лечить эту проблему высокой ставкой совершенно бесполезно. Ремонт НПЗ это никак не ускорит. С другой стороны, учитывая продолжающееся с предыдущего года снижение капиталовложений, которое, судя по статистике, ускорилось в первом квартале, повышать ставку ни в коем случае нельзя.

Экономика и так не растет, в значительном числе отраслей промышленного производства спад, инвестиций все меньше, и главное — стимула их осуществлять у бизнеса не появляется. Собственно, это отражают все показатели фондового рынка, доходности ценных бумаг и многие другие показатели. Очевидно, что экономическая ситуация требует скорейшего смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор продолжает придерживаться своей крайне жесткой риторики.

Но все-таки разговоры о повышении ставки, скорее, из области фантастики».

Как добавил Александр Шохин, топливный кризис вызывает временные колебания инфляции. Есть ли реальные предпосылки для роста ключевой ставки? Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев допускает, что небольшое повышение все-таки возможно:

«Предпосылки для повышения пока не очень большие. Все-таки дефицит на внутреннем топливном рынке переложится в цены, видимо, с некоторым лагом, возможно, в конце июля. Именно по этой причине довольно жестко на Финконгрессе в Санкт-Петербурге госпожа Набиуллина высказывалась. И если этот топливный эффект переложится в цены еще до 24 июля, то велика вероятность того, что ставка останется вообще без изменения.

Ее повышение возможно, только если в ближайшие несколько недель мы увидим прямо сильный вклад подорожания топлива в общую потребительскую корзину. Если это будет не очень существенным либо произойдет с некоторым лагом, то вероятность повышения ставки станет высокой уже не в июле, а на следующем заседании. Но если и так, то скорее всего, она изменится с шагом в 0,25%, не более того. Скорее всего, в ближайшее время предпосылок для роста не наблюдается».

На прошлом заседании в июне ЦБ сократил шаг снижения ключевой ставки и опустил показатель на 25 базисных пунктов, до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще есть, но темпы будут зависеть от ситуации. Согласно последнему прогнозу Банка России, период высокой ставки продлится дольше, чем считалось раньше. Следующее заседание Центробанка состоится 24 июля.

Ульяна Горелова