«Ключу» определяют размер
Каким может быть решение по ставке ЦБ
ЦБ сигнализирует о возможном повышении ставки. По крайней мере, так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на фоне роста цен на топливо сезонной дефляции в августе не будет. Из-за этого регулятор «может сыграть на опережение» и повысить ключевую ставку.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Однако, как отметил Александр Шохин, повышение ключевой ставки ЦБ не станет эффективной мерой. С этим согласен и главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин:
«Удорожание бензина — это шок предложения, связанный с повреждением перерабатывающих мощностей. Лечить эту проблему высокой ставкой совершенно бесполезно. Ремонт НПЗ это никак не ускорит. С другой стороны, учитывая продолжающееся с предыдущего года снижение капиталовложений, которое, судя по статистике, ускорилось в первом квартале, повышать ставку ни в коем случае нельзя.
Экономика и так не растет, в значительном числе отраслей промышленного производства спад, инвестиций все меньше, и главное — стимула их осуществлять у бизнеса не появляется. Собственно, это отражают все показатели фондового рынка, доходности ценных бумаг и многие другие показатели. Очевидно, что экономическая ситуация требует скорейшего смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор продолжает придерживаться своей крайне жесткой риторики.
Но все-таки разговоры о повышении ставки, скорее, из области фантастики».
Как добавил Александр Шохин, топливный кризис вызывает временные колебания инфляции. Есть ли реальные предпосылки для роста ключевой ставки? Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев допускает, что небольшое повышение все-таки возможно:
«Предпосылки для повышения пока не очень большие. Все-таки дефицит на внутреннем топливном рынке переложится в цены, видимо, с некоторым лагом, возможно, в конце июля. Именно по этой причине довольно жестко на Финконгрессе в Санкт-Петербурге госпожа Набиуллина высказывалась. И если этот топливный эффект переложится в цены еще до 24 июля, то велика вероятность того, что ставка останется вообще без изменения.
Ее повышение возможно, только если в ближайшие несколько недель мы увидим прямо сильный вклад подорожания топлива в общую потребительскую корзину. Если это будет не очень существенным либо произойдет с некоторым лагом, то вероятность повышения ставки станет высокой уже не в июле, а на следующем заседании. Но если и так, то скорее всего, она изменится с шагом в 0,25%, не более того. Скорее всего, в ближайшее время предпосылок для роста не наблюдается».
На прошлом заседании в июне ЦБ сократил шаг снижения ключевой ставки и опустил показатель на 25 базисных пунктов, до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще есть, но темпы будут зависеть от ситуации. Согласно последнему прогнозу Банка России, период высокой ставки продлится дольше, чем считалось раньше. Следующее заседание Центробанка состоится 24 июля.