Один человек погиб при ударе ВСУ по торговой базе в Мелитополе

Один человек погиб и четверо получили ранения при ударе ВСУ по торговой базе в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По словам господина Балицкого, жизни раненых вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы.

6 июля ВСУ с помощью артиллерии атаковали частный сектор в городе Васильевка Запорожской области. При ударе погиб местный житель, еще трое — пострадали, рассказал Евгений Балицкий. При атаке серьезные разрушения получили частные домовладения в Васильевке.