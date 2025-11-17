Склады не выдержали объема

Единственный российский производитель кремния «Русал» (MOEX: RUAL) с 2026 года временно прекратит производство этого материала на заводе в Иркутской области мощностью 34 тыс. тонн в год. Решение приятно из-за мирового перепроизводства и роста импорта в Россию. Мощности, вероятно, будут законсервированы, так как перепрофилировать их на выпуск другого материала может быть сложно.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Русал» с 1 января 2026 года приостановит производство на заводе АО «Кремний» в Иркутской области. Компания объяснила решение мировым перепроизводством и ростом импорта кремния по демпинговым ценам в Россию. Предприятие производит кремний из кварцита, добываемого на Черемшанском руднике, мощность — 34 тыс. тонн в год. Второй кремниевый завод «Русала» в Свердловской области мощностью 27 тыс. тонн продолжит работать в сокращенном режиме. Ранее «Русал» сообщал о планах сократить производство кремния в 2025 году на 35%, до 35 тыс. тонн. «Русал» — единственный производитель этого материала в РФ.

Кремний преимущественно применяется в металлургии для производства сплавов, в электронике для производства датчиков и проводников, а также в энергетике для производства солнечных панелей.

Также может применяться строительной отраслью при производстве бетона для использования в сложных условиях. «То есть все отрасли-потребители находятся в кризисе»,— отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По его словам, даже перспективное направление силуминов — сплавов алюминия с кремнием с новыми свойствами — зависит от машиностроения и строительства, которые переживают стагнацию.

Согласно отчету «Русала», в 2024 году компания произвела 53 тыс. тонн кремния, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Независимый эксперт Леонид Хазанов говорит, что завод в Иркутской области был полностью ориентирован на внутренний рынок, его емкость он оценивает примерно в 50 тыс. тонн. Незначительный объем экспорта был направлен преимущественно на рынки стран СНГ и некоторых других дружественных экономик, добавляет он.

Последние данные Геологической службы США (USGS) подтверждают профицит кремния на глобальном рынке и снижение цен.

На июнь 2025 года чистые отгрузки кремниевых сплавов и металла составили 18,1 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в июне 2024 года. Запасы на конец периода составили 23,5 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в мае 2025 года, и на 13% больше, чем в июне 2024 года. Средняя цена в США на металлический кремний на спот-рынке составила $1,3 за фунт (около 450 г), что на 36% меньше, чем годом ранее. Максим Шапошников говорит, что текущая стоимость кремния в рублевом выражении — крайне низкая с учетом высокой энергоемкости производства этого материала.

Как отмечается в обзоре аналитиков «Т-Инвестиций», перепроизводство кремния, усиленное торговыми конфликтами, огромными складскими запасами в Китае и стремлением производителей из КНР продавать материал по сверхнизким ценам, оказывает давление на мировых производителей. Это приводит к снижению цен и вынуждает кремниевые заводы по всему миру сокращать выпуск. Еврокомиссия в текущих условиях предложила в ЕС до конца 2028 года ввести квоты и повышенные пошлины на импорт вне квот для четырех элементов на основе кремния и марганца, что позволит сократить ввоз материалов на 25%, сообщало агентство Platts.

По словам Леонида Хазанова, теоретически в текущих условиях «Русал» мог бы перепрофилировать кремниевый завод на выпуск ферросплавов для металлургии. Но, добавляет он, выплавка стали в России снижается, как и спрос на сырье и материалы, потому, скорее всего, завод законсервируют. Максим Шапошников добавляет, что технологической возможности перепрофилировать производство под другую продукцию, например ферросилиций, может не быть.

По мнению Максима Шапошникова, единственным разумным выходом из кризиса выглядит введение повышенных импортных пошлин на кремний — подобно тому, как это было сделано с электродами для черной металлургии из КНР.

