Глава Kuehne+Nagel: грузовики не смогут заменить морские перевозки через Ормузский пролив

Генеральный директор крупнейшего в мире транспортно-логистического оператора Kuehne+Nagel Штефан Пауль заявил в интервью Financial Times, что автоперевозки никогда не смогут заменить или компенсировать морской транзит через Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его мнению, использование наземных маршрутов для доставки товаров в страны Персидского залива не является устойчивой альтернативой судоходству. Из-за огромной разницы в объемах перевозок грузовики в среднесрочной и долгосрочной перспективе не смогут заменить суда, крупнейшие из которых берут на борт более 20 тыс. контейнеров, тогда как фура может перевезти максимум два.

После закрытия пролива в конце февраля из-за войны в Иране наземные маршруты стали критически важными для снабжения стран Залива, что привело к перегрузке портов за пределами Персидского залива и сухопутных маршрутов для перевозки товаров. Грузовики выстраивались в многокилометровые очереди, особенно на пограничных переходах, например между Оманом и ОАЭ.

Спрос взлетел, стоимость аренды фуры достигла почти $8 тыс. в месяц, что на 25% выше довоенного уровня. Вместе с тем, по оценкам господина Пауля, количество бронирований перевозок в регион пока остается на 50% ниже довоенного уровня.

Екатерина Наумова