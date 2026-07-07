В Италии арестовали двух обвиняемых в шпионаже в пользу России
Итальянская полиция сообщила об аресте двух человек, в том числе бывшего сотрудника национальной разведки. Их обвиняют в шпионаже в пользу России, передает AFP.
По данным полиции, задержанные передали сотруднику российской разведки информацию, в том числе от «действующих военнослужащих». Один из задержанных — 59-летний итальянец. Он контактировал с «предполагаемым сотрудником российских спецслужб, пользовавшимся дипломатическим иммунитетом на территории Италии». Мужчина якобы передал россиянину сведения «через шесть источников, в том числе четырех действующих военнослужащих, занимающих должности, требующие высокой степени конфиденциальности». Взамен итальянцу заплатили, сумма не уточняется. Подробностей о личности второго арестованного нет.
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто поблагодарил полицию за проведение расследования. Оно, по словам министра, было «столь же сложным, сколь и деликатным». «Не может быть никакой терпимости — особенно когда речь идет о лицах, занимающих ответственные должности, — к любому, кто ставит под угрозу безопасность республики»,— отметил господин Крозетто.
В январе 2024 года суд присяжных в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам заключения. Мужчину задержали с поличным, когда он передавал секретные военные данные российской стороне.
Задержания по обвинению в шпионаже в пользу России являются частью более широкой тенденции, наблюдаемой в разных странах Европы. Например, подобные случаи фиксировались в Германии, где задерживали как граждан Германии с двойным гражданством, так и граждан Румынии, Украины, а также заместителя военного атташе посольства РФ. В Польше также расследуются дела о шпионаже в пользу России, в рамках которых были задержаны граждане Белоруссии, Украины и России, некоторые из которых, как утверждается, занимались сбором информации о критической инфраструктуре и военных объектах, а также планировали диверсии на железной дороге. В Нидерландах были задержаны подростки, подозреваемые в шпионаже и использовании сниффера для перехвата интернет-трафика, а в Швеции к тюремным срокам приговорили двух братьев за шпионаж в пользу России.
Эти события происходят на фоне общей напряженности в отношениях между Россией и европейскими странами. Италия, в частности, также сталкивалась с кибератаками, которые МИД страны связывал с Россией, в том числе на олимпийские объекты и учреждения министерства. Министр обороны Италии подчеркнул, что нет терпимости к тем, кто угрожает безопасности республики, особенно когда речь идет о лицах, занимающих ответственные должности. Это отражает жесткую позицию европейских государств в отношении подобных инцидентов.