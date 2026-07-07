В Италии арестовали двух обвиняемых в шпионаже в пользу России

Итальянская полиция сообщила об аресте двух человек, в том числе бывшего сотрудника национальной разведки. Их обвиняют в шпионаже в пользу России, передает AFP.

По данным полиции, задержанные передали сотруднику российской разведки информацию, в том числе от «действующих военнослужащих». Один из задержанных — 59-летний итальянец. Он контактировал с «предполагаемым сотрудником российских спецслужб, пользовавшимся дипломатическим иммунитетом на территории Италии». Мужчина якобы передал россиянину сведения «через шесть источников, в том числе четырех действующих военнослужащих, занимающих должности, требующие высокой степени конфиденциальности». Взамен итальянцу заплатили, сумма не уточняется. Подробностей о личности второго арестованного нет.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто поблагодарил полицию за проведение расследования. Оно, по словам министра, было «столь же сложным, сколь и деликатным». «Не может быть никакой терпимости — особенно когда речь идет о лицах, занимающих ответственные должности, — к любому, кто ставит под угрозу безопасность республики»,— отметил господин Крозетто.

В январе 2024 года суд присяжных в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам заключения. Мужчину задержали с поличным, когда он передавал секретные военные данные российской стороне.