Reuters: Китай планирует ограничить доступ других стран к своим моделям ИИ

В последний месяц власти КНР проводили встречи с крупными технологическими компаниями страны и обсуждали потенциальное ограничение доступа зарубежных стран к самым передовым китайским моделям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

По данным источников, на переговорах, организованных Министерством торговли КНР, присутствовали представители Alibaba, ByteDance и Z.ai. Участники обсуждали ограничения на самые передовые модели ИИ и ужесточение наказаний за утечку или кражу запатентованных технологий ИИ. Чиновники также подняли вопрос о введении новых мер по ограничению круга лиц, которые могут финансировать отечественные стартапы в области ИИ. Масштаб потенциальных ограничений пока еще обсуждается. Пока неясно, когда и вступят ли они в силу вообще, передают источники Reuters.

Приглашенные на встречу компании имеют действующие модели ИИ как с закрытым, так и с открытым исходным кодом. Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance — две наиболее широко используемые модели ИИ в Китае. У Z.ai высоко зарекомендовала себя недавно представленная модель GLM-5.2.

Ранее в этом году власти КНР уже приняли ряд мер по защите отечественного ИИ. В частности, в начале июня властями были изданы новые правила, ужесточившие контроль над зарубежными сделками с участием китайских инвесторов, технологиями, данными и вопросами национальной безопасности.

Алена Миклашевская