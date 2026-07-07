Reuters: Китай планирует ограничить доступ других стран к своим моделям ИИ
В последний месяц власти КНР проводили встречи с крупными технологическими компаниями страны и обсуждали потенциальное ограничение доступа зарубежных стран к самым передовым китайским моделям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
По данным источников, на переговорах, организованных Министерством торговли КНР, присутствовали представители Alibaba, ByteDance и Z.ai. Участники обсуждали ограничения на самые передовые модели ИИ и ужесточение наказаний за утечку или кражу запатентованных технологий ИИ. Чиновники также подняли вопрос о введении новых мер по ограничению круга лиц, которые могут финансировать отечественные стартапы в области ИИ. Масштаб потенциальных ограничений пока еще обсуждается. Пока неясно, когда и вступят ли они в силу вообще, передают источники Reuters.
Приглашенные на встречу компании имеют действующие модели ИИ как с закрытым, так и с открытым исходным кодом. Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance — две наиболее широко используемые модели ИИ в Китае. У Z.ai высоко зарекомендовала себя недавно представленная модель GLM-5.2.
Ранее в этом году власти КНР уже приняли ряд мер по защите отечественного ИИ. В частности, в начале июня властями были изданы новые правила, ужесточившие контроль над зарубежными сделками с участием китайских инвесторов, технологиями, данными и вопросами национальной безопасности.
Инициатива Китая по ограничению доступа к своим ИИ-моделям вписывается в более широкую стратегию страны по контролю и регулированию сферы искусственного интеллекта. Ранее Китай первым в мире законодательно отрегулировал деятельность генеративного ИИ, установив правила, ограничивающие контент, который противоречит политике и идеологии Китая. Это также проявляется в регулярных проверках ИИ-моделей на соответствие «ключевым социалистическим ценностям».
Эти меры являются частью стремления Китая к ИИ-национализации и усилению собственного технологического суверенитета на фоне конкуренции с США. Власти КНР уже усиливали контроль над выездом ученых и предпринимателей в сфере ИИ за рубеж, чтобы предотвратить «утечки мозгов» и конфиденциальной информации о достижениях Китая. Также Китай развивает инфраструктуру ИИ, планируя вложить значительные средства в создание объединенной сети центров обработки данных и стремясь повысить долю китайского оборудования в этой сфере до 80%, чтобы снизить зависимость от иностранных производителей чипов.
На международной арене Китай продвигает идею регулирования ИИ через создание всемирной организации, которая будет контролировать рынок искусственного интеллекта, с целью привнести «больше китайской мудрости в глобальное управление искусственным интеллектом». Это предложение, однако, сталкивается со скепсисом, так как другие страны, такие как США и ЕС, предпочитают свои подходы к регулированию.