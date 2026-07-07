Путин на встрече с главой РЭЦ назвал приоритетом поддержку российского экспорта

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. По его словам, поддержка российского экспорта была и остается одним из главных приоритетов властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина

Фото: пресс-служба президента РФ

Вероника Никишина напомнила, что в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 9% по сравнению с 2024 годом — до 1,7 трлн руб. Несырьевой экспорт увеличился на 11%, экспорт машиностроения — на 28%.

По словам главы РЭЦ, экспортеры также смогли успешно переориентироваться на рынки дружественных стран. Их доля в российской структуре экспорта составляет 86%. «Сейчас наша главная задача — это достижение национальных целей развития... к 2030 году обеспечить прирост экспорта на две трети относительно 2023 года», — сказала госпожа Никишина (цитата по сайту Кремля).