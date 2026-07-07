Путин на встрече с главой РЭЦ назвал приоритетом поддержку российского экспорта
Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. По его словам, поддержка российского экспорта была и остается одним из главных приоритетов властей.
Президент Владимир Путин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина
Фото: пресс-служба президента РФ
Вероника Никишина напомнила, что в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 9% по сравнению с 2024 годом — до 1,7 трлн руб. Несырьевой экспорт увеличился на 11%, экспорт машиностроения — на 28%.
По словам главы РЭЦ, экспортеры также смогли успешно переориентироваться на рынки дружественных стран. Их доля в российской структуре экспорта составляет 86%. «Сейчас наша главная задача — это достижение национальных целей развития... к 2030 году обеспечить прирост экспорта на две трети относительно 2023 года», — сказала госпожа Никишина (цитата по сайту Кремля).
Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта является приоритетной задачей для российского правительства, что отражено в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Этот тип экспорта, по мнению властей, также служит методом снижения рисков, связанных с геополитической напряженностью и санкциями на основные сырьевые товары. К 2030 году президент Владимир Путин поставил цель нарастить несырьевой экспорт на две трети.
В рамках этого нацпроекта предусматривается система мер по поддержке экспортеров, включая финансовые услуги, компенсацию затрат на логистику и активное продвижение российских товаров за рубежом, в том числе через программу «Сделано в России». Особое внимание уделяется развитию экспортной деятельности в регионах и поддержке малого и среднего бизнеса.
За прошедшие четыре года с помощью мер поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ) объем несырьевого экспорта превысил 5,25 трлн рублей. РЭЦ является оператором системы «Одно окно», которая призвана унифицировать и цифровизировать предоставление услуг и мер поддержки участникам внешней торговли по всей стране. Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта также является одной из национальных целей развития РФ, обозначенных указом президента.