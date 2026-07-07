Вологодский губернатор пожаловался на темпы расхода топлива в регионе
Те объемы топлива, которых раньше хватало для обеспечения заправок в одном округе на месяц, теперь распродаются за несколько часов, написал в Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, власти региона договорились с ЛУКОЙЛом об увеличении топливных поставок.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Господин Филимонов заявил, что о ситуации с нехваткой топлива знают вице-премьер Александр Новак и руководство «Татнефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа. Губернатор попросил нефтяников обеспечить стабильное снабжение региона топливом и увеличение поставок, прежде всего бензина АИ-92 и АИ-95.
ЛУКОЙЛ, утверждает губернатор, согласился существенно увеличить объемы поставок топлива в Вологодскую область. «Совместно с “Лукойлом” оперативно решили вопрос с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов»,— добавил он. Также обсуждается доставка топлива в Никольск.
В конце июня продажу топлива ограничили на заправках ЛУКОЙЛа в Вологодской области (компании принадлежит около 90% всех АЗС в регионе): не более 30 л бензина и не более 60 л дизеля в одни руки. Розлив в канистры запрещен. Господин Филимонов объяснял ситуацию тем, что спрос вырос почти в два раза при прежнем уровне поставок.
Проблемы с обеспечением топливом, в частности дефицит бензина и дизеля, неоднократно возникали в России и в целом ряде регионов, включая Крым, Дальний Восток, и различные области европейской части страны. Причины такой ситуации включают в себя сезонный повышенный спрос в период отпусков и сельскохозяйственных работ, высокую загруженность железных дорог, проблемы с логистикой, а также внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Всё это приводило к нарушению ритмичности поставок и общему дисбалансу между возможностями НПЗ и растущим спросом на топливо.
В условиях нехватки топлива власти некоторых регионов вводили ограничения на продажу для населения, например, запрет на заправку в канистры и лимиты на объемы в одни руки. Правительство, в свою очередь, предпринимало различные меры для стабилизации ситуации, включая регулирование цен, увеличение производства зимнего дизельного топлива, обеспечение приоритетных поставок в особо нуждающиеся регионы и рассмотрение возможности стимулирования импорта, а также использование присадок для увеличения октанового числа. Отмечалось, что независимые автозаправки часто страдали больше в таких ситуациях, так как крупные вертикально интегрированные нефтяные компании могли обеспечивать свои АЗС в приоритетном порядке.