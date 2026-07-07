Вологодский губернатор пожаловался на темпы расхода топлива в регионе

Те объемы топлива, которых раньше хватало для обеспечения заправок в одном округе на месяц, теперь распродаются за несколько часов, написал в Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, власти региона договорились с ЛУКОЙЛом об увеличении топливных поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Филимонов заявил, что о ситуации с нехваткой топлива знают вице-премьер Александр Новак и руководство «Татнефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа. Губернатор попросил нефтяников обеспечить стабильное снабжение региона топливом и увеличение поставок, прежде всего бензина АИ-92 и АИ-95.

ЛУКОЙЛ, утверждает губернатор, согласился существенно увеличить объемы поставок топлива в Вологодскую область. «Совместно с “Лукойлом” оперативно решили вопрос с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов»,— добавил он. Также обсуждается доставка топлива в Никольск.

В конце июня продажу топлива ограничили на заправках ЛУКОЙЛа в Вологодской области (компании принадлежит около 90% всех АЗС в регионе): не более 30 л бензина и не более 60 л дизеля в одни руки. Розлив в канистры запрещен. Господин Филимонов объяснял ситуацию тем, что спрос вырос почти в два раза при прежнем уровне поставок.