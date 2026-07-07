34 тыс. человек потребовалась помощь медиков на похоронах Хаменеи в Тегеране

Более 34 тыс. посетителей трехдневной церемонии прощания с верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране обратились за медицинской помощью. Об этом заявил глава Национальной организации неотложной медицинской помощи Ирана Джафар Миадфар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«На сегодняшний день в ходе церемоний не было зафиксировано смертей, и более 34 тыс. посетителей получили медицинскую помощь, в том числе и экстренную»,— приводят его слова местные СМИ.

В траурных мероприятиях в иранской столице приняли участие несколько миллионов человек, а всего, по прогнозу иранских властей, в растянутом на шесть дней прощании с убитым в ходе американо-израильских обстрелов 86-летним аятоллой могут принять участие до 20 млн. паломников.

В Тегеране сейчас очень жарко, днем температура поднимается до 40 градусов. Большое количество обращений за медицинской помощью может быть связано в том числе и с тем, что людям в ожидании траурных мероприятий пришлось провести много часов под палящим солнцем.

В ходе похорон предыдущего верховного лидера Ирана Рухоллы Хоменеи в 1989 году в результате давки погибли 8 человек, а на похоронах убитого американцами генерала Касема Сулеймани в 2020 году — 56 человек. На сей раз иранские власти старались делать все, чтобы не допустить подобных инцидентов.

В понедельник вечером гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в религиозный центр Ирана — город Кум, где во вторник в мечети Джамкаран прошел намаз с участием нескольких тысяч скорбящих, а затем масштабная траурная процессия, в которой приняли участие несколько миллионов человек.

8 июля гроб будет доставлен в Ирак — в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед, на территории самой большой в мире мечети.

Репортаж с похорон Хаменеи — «Иран взял себя в кулак».

Елена Черненко, Тегеран