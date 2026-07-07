34 тыс. человек потребовалась помощь медиков на похоронах Хаменеи в Тегеране
Более 34 тыс. посетителей трехдневной церемонии прощания с верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране обратились за медицинской помощью. Об этом заявил глава Национальной организации неотложной медицинской помощи Ирана Джафар Миадфар.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
«На сегодняшний день в ходе церемоний не было зафиксировано смертей, и более 34 тыс. посетителей получили медицинскую помощь, в том числе и экстренную»,— приводят его слова местные СМИ.
В траурных мероприятиях в иранской столице приняли участие несколько миллионов человек, а всего, по прогнозу иранских властей, в растянутом на шесть дней прощании с убитым в ходе американо-израильских обстрелов 86-летним аятоллой могут принять участие до 20 млн. паломников.
В Тегеране сейчас очень жарко, днем температура поднимается до 40 градусов. Большое количество обращений за медицинской помощью может быть связано в том числе и с тем, что людям в ожидании траурных мероприятий пришлось провести много часов под палящим солнцем.
В ходе похорон предыдущего верховного лидера Ирана Рухоллы Хоменеи в 1989 году в результате давки погибли 8 человек, а на похоронах убитого американцами генерала Касема Сулеймани в 2020 году — 56 человек. На сей раз иранские власти старались делать все, чтобы не допустить подобных инцидентов.
В понедельник вечером гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в религиозный центр Ирана — город Кум, где во вторник в мечети Джамкаран прошел намаз с участием нескольких тысяч скорбящих, а затем масштабная траурная процессия, в которой приняли участие несколько миллионов человек.
8 июля гроб будет доставлен в Ирак — в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед, на территории самой большой в мире мечети.
Репортаж с похорон Хаменеи — «Иран взял себя в кулак».
Массовые траурные мероприятия, подобные похоронам Али Хаменеи, нередко становятся в Иране местом столкновений и беспорядков. Так, по данным Time, в январе 2026 года в Тегеране в результате беспорядков при стрельбе по протестующим погибли 217 человек, а правозащитная организация HRANA сообщала о гибели более 4 тысяч человек в ходе протестов по всему Ирану. Даже если беспорядки не связаны напрямую с похоронами, власти иногда используют массовые собрания, чтобы продемонстрировать поддержку внутри страны.
Прощание с Али Хаменеи проходит на фоне усиления антиамериканских и антиизраильских настроений в иранском обществе, вызванных американо-израильскими обстрелами, в ходе которых он был убит. В США же считают, что новые иранские руководители «менее радикальны и более разумны», но подобные утверждения Трамп делал, когда сообщалось о гибели большей части иранского руководства. Несмотря на трагедию, Иран ожидает проведения выборов после похорон, а также переговоров с США, которые должны состояться 11 июля в Пакистане.