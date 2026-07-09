Сегодня отмечает юбилей народная артистка России Екатерина Гусева

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Екатерина Гусева

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ее поздравляет режиссер, президент Гильдии кинорежиссеров РФ Николай Лебедев:

— Катюша, а знаешь, как я увидел тебя впервые? Однажды смотрел чужие пробы, на экране хороводом сменялись юные красавицы… И вдруг возникло Лицо — не просто красивое, а завораживающее. В глазах светились мудрость и печаль. Ты еще была студенткой Щукинского училища, но уже было ясно, что передо мной — будущая звезда. Мое счастье, что мы встретились — и в жизни, и на съемочной площадке, дебютировав вместе в «Змеином источнике»: ты как актриса, я как режиссер. С той поры ты стала для меня одним из самых близких людей. Любуюсь тем, как ты расцветаешь и меняешься —- всегда к лучшему. Восхищаюсь твоим талантом, стойкостью и человеческой глубиной. Цвети, радуйся жизни! Гармонии и мира твоей прекрасной семье, удачи детям! С юбилеем, моя всегда юная любимая артистка! Жду, когда вновь встретимся на съемочной площадке.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»