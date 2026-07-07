В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в канистры

Власти Ленинградской области планируют разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 л. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов, передает 47news.

Цель меры — удовлетворить потребности в топливе для садовой техники, пояснил господин Донцов. По его словам, сейчас по поручению главы области Александра Дрозденко идут переговоры с топливными компаниями. Сроки вступления решения в силу и конкретные АЗС, на которых будет доступна заправка в канистры, пока не известны.

В пресс-службе отметили, что ситуация на топливном рынке региона улучшается — из 359 АЗС стабильно работают 310. Нефтяные компании сформировали значительные резервы. Кроме того, были налажены новые логистические каналы для доставки топлива в регион. Сейчас главная задача топливных компаний — нарастить скорость снабжения, заявил пресс-секретарь губернатора.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 50 российских регионов. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы.