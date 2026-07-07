В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в канистры
Власти Ленинградской области планируют разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 л. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов, передает 47news.
Цель меры — удовлетворить потребности в топливе для садовой техники, пояснил господин Донцов. По его словам, сейчас по поручению главы области Александра Дрозденко идут переговоры с топливными компаниями. Сроки вступления решения в силу и конкретные АЗС, на которых будет доступна заправка в канистры, пока не известны.
В пресс-службе отметили, что ситуация на топливном рынке региона улучшается — из 359 АЗС стабильно работают 310. Нефтяные компании сформировали значительные резервы. Кроме того, были налажены новые логистические каналы для доставки топлива в регион. Сейчас главная задача топливных компаний — нарастить скорость снабжения, заявил пресс-секретарь губернатора.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 50 российских регионов. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы.
Решение Ленинградской области разрешить продажу бензина в канистры обусловлено проблемами с поставками топлива на АЗС, которые начались в конце мая и затронули более 50 российских регионов. Ранее в других регионах также вводились ограничения на продажу топлива. Например, на Кузбассе разрешили заливать 10 литров бензина в канистру. В Омской области сняли полный запрет на продажу топлива в канистры, установив лимит до 40 литров. В ряде других регионов, таких как Вологодская, Курганская, Тюменская, Белгородская, Брянская и Курская области, заправка в канистры была полностью запрещена или разрешена только в бак автомобиля.
Эти меры являются ответом на дефицит топлива, который, по оценкам экспертов, осенью продолжит оставаться проблемой, особенно для независимых АЗС, поскольку крупные нефтекомпании резервируют топливо для собственных сетей. Ситуация усугубляется внеплановыми остановками НПЗ и высоким спросом со стороны аграриев. Дополнительные лимиты или запрет на экспорт бензина и дизельного топлива вводились правительством для стабилизации рынка и насыщения внутреннего спроса, но эффект от этих мер часто был временным, обусловленным сезонным охлаждением спроса или наращиванием поставок после ремонтов НПЗ. Проблема также связана с недостаточными объемами продаж крупными нефтекомпаниями на бирже.