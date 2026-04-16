Суд удовлетворил иск тамбовской структуры «Газпрома» к ТСК на 96 млн

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к региональному оператору по обращению с мусором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). С ответчика постановлено взыскать 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа, заключенным в 2022 году. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Первоначально «Газпром межрегионгаз Тамбов» просил взыскать с ответчика 313,5 млн руб. задолженности, образовавшейся по девяти договорам поставки. Впоследствии истец уточнил сумму требований. Наибольший долг ТСК составляет 53,5 млн руб., наименьший — 390,2 тыс. руб.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности и учредители не указаны. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Генеральный директор — Андрей Ляшко. Информация об учредителях скрыта. Выручка ТСК за 2025 год составляет 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

Накануне стало известно, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступило два иска ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Один из них направлен к ТСК, второй — к местному муниципальному учреждению «Котовсктеплосервис». Общая сумма требований составляет 250,1 млн руб. Судебные заседания пройдут 27 апреля и 13 мая соответственно.

