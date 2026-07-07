Трамп попросил Верховный суд отложить выплату $5 млн по делу об изнасиловании

Президент США подал экстренное ходатайство в Верховный суд США с просьбой отложить срок уплаты штрафа в размере более чем $5 млн, который он должен заплатить писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрролл, обвинявшей его в изнасиловании. Как сообщает агентство Bloomberg, решение по этому ходатайству Верховный суд США должен принять сегодня.

В 2019 году госпожа Кэрролл опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на господина Трампа, обвинив его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. Затем уже сам господин Трамп подал на женщину в суд, обвинив ее в диффамации. Этот суд журналистка тоже выиграла. В апелляции на решение этого суда и отказал 29 июня Верховный суд, сделав уплату штрафа неизбежной.

В настоящий момент вся сумма с накопившимися процентами — в общей сложности $5,8 млн — хранится на специальном судебном счете. После решения суда 29 июня госпожа Кэрролл получила право забрать эти средства. Однако президент внес ходатайство об отсрочке выплаты в федеральный суд. Вчера тот отказал господину Трампу, после чего его адвокаты и подали экстренное ходатайство.

Подробнее об Элизабет Джин Кэрролл, ее обвинениях и победе в суде — в материале “Ъ” «Женщина, победившая Трампа».

Алена Миклашевская