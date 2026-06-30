Верховный суд США оставил в силе решение о выплате Трампом $5 млн Кэрролл

29 июня Верховный суд США отказался принять к рассмотрению апелляцию президента Дональда Трампа на решение нижестоящего суда. В соответствии с ним господин Трамп должен заплатить $5 млн Джин Кэррол, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz / Reuters Джин Кэррол Фото: Adam Gray / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz / Reuters Джин Кэррол Фото: Adam Gray / Reuters

В 2019 году писательница и журналистка Элизабет Джин Кэррол опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на господина Трампа, обвинив его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. После этого господин Трамп сам подал на женщину в суд, обвинив ее в диффамации. Этот суд журналистка тоже выиграла. Его решение было оспорено адвокатами президента.

«Сегодняшнее решение Верховного суда раз и навсегда подтверждает единогласный вердикт присяжных о том, что президент Дональд Дж. Трамп совершил сексуальное насилие и оклеветал Э. Джин Кэррол»,— заявила адвокат госпожи Кэррол Роберта Каплан. Защита господина Трампа выпустила ответное заявление. «Американский народ поддерживает президента Трампа и требует немедленного прекращения всяческих проявлений "охоты на ведьм", включая финансируемый демократами фарс вокруг Кэрроловских выдумок»,— указано в их сообщении.

Как сообщал «Ъ», в мае этого года Минюст США возбудил в отношении госпожи Кэррол дело по обвинению в лжесвидетельстве. По версии властей, она солгала под присягой, сказав, что не получает стороннего финансирования для покрытия своих судебных издержек.

Подробнее об Элизабет Джин Кэррол, ее обвинениях и победе в суде — в материале «Ъ» «Женщина, победившая Трампа».

Николай Зубов