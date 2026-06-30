Верховный суд США оставил в силе решение о выплате Трампом $5 млн Кэрролл
29 июня Верховный суд США отказался принять к рассмотрению апелляцию президента Дональда Трампа на решение нижестоящего суда. В соответствии с ним господин Трамп должен заплатить $5 млн Джин Кэррол, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает CNN.
В 2019 году писательница и журналистка Элизабет Джин Кэррол опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на господина Трампа, обвинив его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. После этого господин Трамп сам подал на женщину в суд, обвинив ее в диффамации. Этот суд журналистка тоже выиграла. Его решение было оспорено адвокатами президента.
«Сегодняшнее решение Верховного суда раз и навсегда подтверждает единогласный вердикт присяжных о том, что президент Дональд Дж. Трамп совершил сексуальное насилие и оклеветал Э. Джин Кэррол»,— заявила адвокат госпожи Кэррол Роберта Каплан. Защита господина Трампа выпустила ответное заявление. «Американский народ поддерживает президента Трампа и требует немедленного прекращения всяческих проявлений "охоты на ведьм", включая финансируемый демократами фарс вокруг Кэрроловских выдумок»,— указано в их сообщении.
Как сообщал «Ъ», в мае этого года Минюст США возбудил в отношении госпожи Кэррол дело по обвинению в лжесвидетельстве. По версии властей, она солгала под присягой, сказав, что не получает стороннего финансирования для покрытия своих судебных издержек.
Подробнее об Элизабет Джин Кэррол, ее обвинениях и победе в суде — в материале «Ъ» «Женщина, победившая Трампа».
Решение Верховного суда США оставить в силе приговор по делу Э. Джин Кэрролл касается гражданского иска о сексуальном насилии и клевете. Это часть серии судебных разбирательств, с которыми сталкивается Дональд Трамп. Например, он был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Приговор по этому делу, которое изначально должно было быть вынесено 11 июля 2024 года, может быть перенесен на неопределенный срок. Также рассматриваются дела о его предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, в которых он также оспаривает обвинения, ссылаясь на президентский иммунитет.
Верховный суд США ранее признавал частичный иммунитет бывших президентов за действия, совершенные во время пребывания у власти, однако при этом постановил, что он не распространяется на частные действия. Судебные процессы против Дональда Трампа важны, поскольку он является кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. Ожидается, что любая судебная деятельность в разгар предвыборной гонки создаст прецедент для американской политики, и в конечном итоге именно судам предстоит решить, когда и как проводить слушания или судебный процесс с участием избранного президента.