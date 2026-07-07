Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HoperAperta / Salerno Design Week Фото: HoperAperta / Salerno Design Week

На Миланскую неделю дизайна весной съезжается весь мир, а об еще одной из самых интересных итальянских дизайн-площадок почти не говорят. И совершенно зря. С 16 по 20 сентября в Салерно пройдет вторая Salerno Design Week, фестиваль, который пока не успел превратиться в туристический аттракцион, хотя предлагает много интересного.

Одним из главных проектов станет выставка Pottergeist, организованная культурной платформой HoperAperta. Само название — игра слов: английское potter («лепить, создавать») соединяется с немецким geist («дух»). Получается «дух творения» или «дух ремесла».

Здесь дизайн — это не про новые диваны или модные лампы. Это разговор о том, как материал меняется под воздействием времени, воды, света и человеческих рук. Архитекторы и дизайнеры исследуют старение металла, кристаллизацию солей, игру света в стекле, превращают обычную ширму в философское размышление о границе между пространствами, а светильник — в оптическую иллюзию.

Этим Salerno Design Week сегодня интереснее многих крупных выставок. Пока индустрия обсуждает искусственный интеллект и цифровые технологии, в Салерно говорят о памяти материала, красоте несовершенства и о том, что лучшие дизайнерские идеи по-прежнему рождаются там, где человек умеет внимательно смотреть на природу, а не только на экран компьютера.

Анна Минакова