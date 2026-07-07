Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стриминг не победил винил. Пока сервисы один за другим внедряют подписки на музыку и умные алгоритмы, которые сами решают, что пользователи будут слушать, своей жизнью продолжают жить аналоговые носители. Глобальные продажи винилов растут уже 19 лет подряд. Рынок достиг $2,1 млрд в 2025 году и, по прогнозам, достигнет $3,6 млрд к 2034-му. Только в США продажи в прошлом году превысили $1 млрд.

И поколение Z поддержало тенденцию, пишет Rest of World. По результатам опросов, половина из молодых респондентов хочет отдохнуть от цифровой жизни. Они хотят что-то подержать в руках, почувствовать свою причастность к музыке. Это называют аналоговой привилегией, способом для состоятельных людей отказаться от алгоритмов.

География накладывает свои нюансы. В Японии и Южной Корее покупка пластинок — это способ доказать лояльность артисту. Сами лейблы, отправляя физический диск поклоннику, часто прикладывают обложку с лимитированным дизайном, буклет с текстами или плакат.

Потоковое вещание дает нам неограниченную музыку, но винил дает чувство принадлежности. Растет популярность баров в японском стиле. Ведущий играет на виниле через высококачественные колонки, а фанаты музыки просто сидят за столиками и вместе ее слушают. Такие места все чаще открывают в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и других городах.

В Латинской Америке свои особенности: там на виниле в наши дни выходит музыка, которая просто не могла попасть в стриминги. Например, местные музыканты экспериментировали со стилями, и лейблы не выкупали эти записи, композиции исполнялись только вживую. И вот они получают новую жизнь ради ценителей.

Что-то есть в этом ритуале «падения иглы». Невозможно заставить себя избавиться от старого проигрывателя. А теперь новая мотивация людей растит рынок винила — мечта освободиться от алгоритмов.

Яна Лубнина