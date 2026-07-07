Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Tobias / AP Фото: Jessica Tobias / AP

Первый мировой чемпионат по футболу прошел в 1930-м в Уругвае. До этого страна дважды становилась олимпийским чемпионом в футболе, так что мундиаль заслужила по праву. Но география оказалась бессердечной стервой: в долгое и небезопасное путешествие в страну, которую и на карте не различишь, рискнули отправиться лишь четыре европейские сборные, а общее число команд лишь чудом достигло 13. Так что мундиаль едва не денонсировали: хилым получилось мировое первенство.

Оказалось, однако, что лиха беда начало: на следующий турнир в Италии заявилось уже 32 команды. Пришлось запускать нынешнюю систему отборочных матчей. На нынешнем мундиале новые правила: число команд-финалистов выросло до 46. Но, по секрету говоря, разница невелика: за век истории чемпионами становились лишь восемь футбольных сборных: Бразилия, Аргентина, Италия, Германия, Франция, Англия, Испания и Уругвай. И здесь Уругвай. Похоже, он себя еще покажет.

Павел Шинский