Марк Твен как-то сказал об этом острове: «Сначала был создан Маврикий, а затем рай, и рай был скопирован с Маврикия». Что вам точно запомнится, так это его природа, а еще удивительные легенды, связанные с самыми яркими достопримечательностями.

Взять, к примеру, Шамарель с семицветными дюнами. Пески от красного до синего и фиолетового цветов, скорее всего, образовались в результате разложения вулканической породы, перенасыщенной оксидами железа и алюминия. Сильные дожди вымыли верхний слой земли, почему и открылись разноцветные дюны. По легенде же, деревенский мальчик из бедной семьи нашел как-то в лесу горшок с драгоценными камушками, спрятанными феей. По возвращении домой обнаружил, что камни превратились в разноцветный песок с магическими свойствами.

Другая, более трагическая легенда связана с горой Ле Морн. Будучи британской колонией в начале XIX века, Маврикий оставался рабовладельческим островом, и в горных пещерах укрывались беглые рабы. Когда к ним прибыли солдаты, чтобы рассказать об отмене рабства и их освобождении, они не поверили и начали прыгать со скал в океан. Теперь у горы, с которой открываются невероятные виды, расположен мемориальный комплекс.

Неподалеку от полуострова Ле Морн Брабан находится оптическое чудо света — подводный водопад, который можно увидеть лишь поднявшись на высоту птичьего полета. Подводные течения и песочное дно создают иллюзию гигантского водопада под водой.

В старейшем в южном полушарии ботаническом саду Памплемус, названном в честь борца за независимость и первого премьер-министра Маврикия сэра Сивусагура Рамгулама, произрастают эбеновые, хлебные и лавровые деревья, 85 видов экзотических пальм, араукарии и орхидеи. Но главная туристическая фишка — озеро с гигантскими кувшинками.

Но все-таки больше всего удивит Парк Ла Ваниль, где можно посмотреть на кормление ленивых крокодилов и почесать шею гигантской черепахе, тогда она живенько так встает и тянется к вам. Черепах, включая самого старого самца Домино (ему уже 113 лет) завезли в сетках с Сейшел, и они стали главными обитателями заповедника.

Дмитрий Буткевич