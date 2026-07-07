Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Midjourney Фото: Midjourney

Американская Midjourney (та самая нейросеть для создания изображений) сделала неожиданный шаг. Компания заявила, что, помимо прочего, будет теперь заниматься футуристическими проектами для здорового образа жизни. В своем блоге разработчики называют новую идею немного странной и безумной, но также впечатляющей и полной надежды.

Речь об устройстве, которое может сканировать все тело за 60 секунд. Компания описала и процесс: вы входите в неглубокий бассейн, залитый золотистым светом, ваше тело, погружаясь в воду, проходит через кольцо датчиков. Каждый из них использует систему эхолокации, словно дельфины. И аппарат, наблюдая за вами, формирует 3D-изображение того, что происходит внутри вас. Midjourney даже опубликовала картинки футуристического спа-центра, который откроется в Сан-Франциско в 2027-м. А более дерзкие планы компании такие: к 2031-му парк из 50 тыс. сканеров по всему миру.

В интернете анонс встретили как тот самый «революционный прорыв», которыми так любит удивлять Силиконовая долина. Одни уже назвали разработку будущим медицины, способным сделать регулярную диагностику дешевой и доступной, а заодно принести Midjourney новый многомиллиардный рынок. Правда, основной поток восторженных отзывов исходил не от врачей.

Профессиональное сообщество оказалось куда сдержаннее. В беседе со СМИ они признали, что сама концепция выглядит интересной и даже технически возможной. Однако, по их словам, идея далеко не нова, а главное — компания пока не ответила на ключевые вопросы о том, как технология будет работать на практике. И почти все эксперты задали Midjourney один и тот же вопрос: где доказательства?

Анна Кулецкая