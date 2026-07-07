Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Еще до того, как мир влюбился в легендарного Пеле, болельщики боготворили другого бразильца Леонидаса да Силву. Он был кумиром в 1930-е годы и получил прозвище «Черный бриллиант». Именно этот футболист первым исполнил удар в падении через себя, так называемую бисиклету. Конечно, он не изобрел этот прием, но стал первым, кто решился сделать это на чемпионате мира в 1938-м во Франции.

Гол с использованием столь эффектного удара был забит в четвертьфинале в ворота сборной Чехословакии. Да Силва тогда стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей в пяти матчах. Правда, Бразилия взяла лишь бронзу, проиграв Италии в полуфинале. Но на карьере Леонидаса это не сказалось. Он в том матче на поле не вышел, так как тренер берег его для финала. Пришлось любимцу Бразилии показывать свое мастерство в матче за третье место против Швеции, где он тоже бил в падении через себя, правда, неудачно. Но свои два мяча в итоге забил.

На родине нападающего не просто любили, а боготворили. В Бразилии ходит байка, что когда Да Силва сбил на машине человека, полиция, приехавшая на место, заявила, что пострадавший сам виноват, а зеваки, наблюдавшие за этим, аплодировали. Последние восемь лет спортсмен играл в «Сан-Паулу», где забил 144 мяча в 211 матчах. После смерти легенды в 2004-м вратарь клуба «Палмейрас» Обердан Каттани сказал: «Он был лучше Пеле». Так это или нет, мы уже не узнаем. Неизвестно даже, сколько голов за карьеру забил Да Силва, так как в начале его футбольного пути статистику еще не вели.

Владимир Осипов