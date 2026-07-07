ЕКАД покроют скоростной мобильной связью до конца 2026 года

Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и прилегающие к нему населенные пункты до конца 2026 года полностью покроют мобильной связью стандарта LTE. Соответствующее соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подписали правительство Свердловской области и ПАО «МТС», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Проект будет реализован с использованием регионального механизма поддержки инвестиций. Правительство Свердловской области предоставит оператору инвестиционный налоговый вычет и окажет содействие при строительстве объектов связи.

«Екатеринбургская кольцевая автодорога является одним из важнейших элементов транспортной системы Свердловской области, поэтому качественная и непрерывная связь здесь имеет принципиальное значение. Для реализации таких проектов мы используем региональные меры поддержки инвесторов, а также продолжаем сотрудничество с операторами связи»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В рамках соглашения мобильную связь обновят на железнодорожных станциях Палкино, Огородная, Шувакиш, Сысерть, а также в дачных и коттеджных поселках — Светлая Речка, Ягодный, Садовый, Северка и других.

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Полина Бабинцева