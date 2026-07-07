Житель Забайкалья переоделся в полицейского, чтобы купить бензин без очереди

Сотрудники МВД Краснокаменского района Забайкалья привлекли местного жителя к административной ответственности за незаконное ношение полицейской формы. Переодевшись в «форменное обмундирование», мужчина требовал от кассира на АЗС обслужить его вне очереди, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МВД РФ Фото: кадр из видео МВД РФ

Выявить правонарушителя удалось при просмотре видео с камер наблюдения на АЗС. Полицейские установили личность мужчины, его задержали. Им оказался 21-летний местный житель. Задержанный рассказал, что купил форму через интернет.

В отношении молодого человека составлен протокол по ст. 17.12 КоАП. Ему грозит штраф и конфискация форменной одежды.

В российских регионах начали вводить ограничения на отпуск топлива в конце мая. По данным властей, дефицита бензина и дизеля в стране нет, а их нехватка связана с ажиотажным спросом. При этом все НПЗ выведены на максимальную мощность и Россия ведет переговоры о поставках нефтепродуктов из-за рубежа. В Забайкальском крае действует режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. В начале июля губернатор Александр Осипов призвал организовать горячее питание и воду для водителей, стоящих в очереди на АЗС.