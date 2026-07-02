В Забайкалье в очередях на АЗС введут патрули и организуют питание

Губернатор Забайкалья Александр Осипов распорядился усилить контроль полиции и волонтеров на всех АЗС региона, а также организовать горячее питание и воду для водителей. В числе других предлагаемых мер — регулировка очередей, в том числе внедрение электронной, «чтобы исключить хаос». Губернатор также распорядился увеличить штат сотрудников на АЗС для помощи водителям.

В ночь на 2 июля господин Осипов проверил обстановку на работающих АЗС в Чите. В публикации в соцсетях он заявил, что «люди стоят сутками», поэтому существует необходимость «многое изменить для удобства людей».

2 июля глава Забайкалья вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым создали совместный региональный штаб по обеспечению топливом. Главы регионов договорились о совместной работе с федеральными органами, нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими заводами.

Влад Никифоров, Иркутск