В Нидерландах заявили об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине

Нидерланды сделали все возможное для военной поддержки Украины, считает министр обороны страны Дилан Ешилгез-Зегериус. По ее словам, королевство продолжит призывать другие государства оказывать военную и финансовую поддержку Киеву.

«У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали», — сказала министр в комментарии Bloomberg на саммите НАТО в Анкаре. В ответ на вопрос о новых поставках ракет Patriot для Украины она подчеркнула, что страна «достигла предела своих возможностей».

Нидерланды потратили €9,1 млрд на военную поддержку Украины с 2022 года. До 2031 года власти страны намерены направить Киеву еще €11,6 млрд. В начале июня нидерландское министерство обороны объявило о выходе из программы по подготовке украинских военнослужащих Interflex.