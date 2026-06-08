Нидерланды выйдут из британской программы по обучению солдат ВСУ

Армия Нидерландов завершила участие в инициированной Великобританией программе по подготовке украинских военнослужащих Interflex. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Армия королевства участвовала в программе с 2022 года. За это время подготовку прошли 63 тыс. украинских военнослужащих. Благодаря этой программе Украина нарастила потенциал для самостоятельного обеспечения базовой подготовки, уточнили в ведомстве.

Программу продолжат реализовывать под британским руководством. При обучении акцент сместится с базовой подготовки на специализированную. Международная поддержка Украины продолжается бесперебойно, но в форме, соответствующей текущим потребностям украинских вооруженных сил, указано в сообщении нидерландской армии.

Королевство будет по-прежнему участвовать в другой подготовительной программе для бойцов ВСУ — EUMAM. В нее входят оказание военно-технической поддержки и тренировка украинских военнослужащих.