Песков: Россия продолжит СВО «в отсутствие готовности» Украины к миру

Для России предпочтительно урегулирование военного конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, продолжающиеся просьбы Киева о поставках вооружений не помешают продолжить СВО.

Господин Песков уточнил, что Москва поддерживает контакты «по рабочим каналам» с Вашингтоном. «И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом»,— сказал представитель президента на брифинге.

Дмитрий Песков добавил, что украинские власти «постоянно просят новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера». «В отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей»,— утверждает пресс-секретарь.

Сегодня в Анкаре откроется двухдневный саммит НАТО, на котором должны принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере €140 млрд на 2026–2027 годы. Однако эти деньги планируется потратить не на закупки вооружений, а на их производство, что потребует времени. Это означает, что НАТО не сможет удовлетворить немедленные военные потребности Украины. США в финансировании этого пакета помощи не участвуют.

Подробности — в материале «Ъ» «Оружие для Украины еще не собрано».