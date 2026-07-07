Траурные церемонии, проходящие сейчас по всему Ирану в связи с похоронами Али Хаменеи, широко комментируются в мире. Кто-то видит в них демонстрацию силы иранского режима и заявление о том, что режим в Тегеране сильнее, чем когда бы то ни было. Кто-то, наоборот, видит в них признак распада Исламской Республики или рассуждает о том, насколько идея мученичества вплетена в идеологию и мифологию режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Али Хаменеи

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Церемония прощания с Али Хаменеи

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Reuters (Лондон, Великобритания) Похороны Хаменеи — признак непокорности Ирана и нового регионального порядка Похороны покойного верхового лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стали чем-то большим, чем национальное прощание. Море скорбящих в Тегеране — это послание США и Израилю, что их попытка развалить Исламскую Республику Иран провалилась. Вместо того чтобы казаться ослабленным войной… Иран показал свою непокорность, единство и решимость определять дальнейший ход событий. Эта непокорность и способность выживать теперь лежат в основе переговорной стратегии Ирана… Похороны же — это момент, когда Иран стремится превратить свою стойкость в рычаг влияния.

Tehran Times (Тегеран, Иран) Миллионы скорбящих заполнили Тегеран в ходе национальной похоронной процессии в честь вождя-мученика В понедельник главные улицы Тегерана заполнили люди, пришедшие на историческую и скорбную национальную похоронную процессию в честь покойного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Власти охарактеризовали это мероприятие как самое массовое публичное собрание в новейшей истории Ирана. Миллионы граждан съехались из разных районов, чтобы в последний раз выразить почтение выдающейся личности, чей внезапный уход оказал такое влияние на всю страну, превратив мегаполис в огромную арену коллективного траура, солидарности и решимости.

Xinhua (Пекин, Китай) С передовой: похороны, фейерверки и линии разлома С субботы миллионы иранцев вышли на улицы столицы, чтобы проститься со своим покойным лидером..., который был убит в… начале американо-израильской войны против Ирана. Четыре месяца спустя они, наконец, нашли момент, высказать и свою скорбь, и свой гнев… Для многих иранцев чувство обиды на США уходит корнями гораздо дальше нынешней войны. С момента исламской революции в 1979 году страна десятилетиями живет в условиях американских санкций и враждебности… Согласно официальным иранским данным, в результате американо-израильской войны погибли тысячи иранцев, в том числе Хаменеи, его 14-месячная внучка и трое других членов его семьи. Результат этот Вашингтон часто представляет как одно из самых своих значительных достижений в войне. Но, похоже, результат этот принес США мало выгоды, за исключением усугубления недовольства среди иранцев.

Time (Нью-Йорк, США) Похороны Хаменеи призваны продемонстрировать силу. Но новый лидер пока не появился 86-летний Хаменеи был убит во время американских и израильских ударов, которые знаменовали начало войны с Ираном 28 февраля. В следующие несколько месяцев боевые действия стоили жизни более 50 высокопоставленным политическим и военным деятелями Ирана… Именно представление о том, что сила его руководства непоправимо подорвана, Иран и пытается развеять с помощью грандиозных церемоний, которые проходят на этой неделе. Эксперты говорят, что эти исторические мероприятия должны продемонстрировать единство всей страны, несмотря на масштабные экономические и политические потрясения, вызванные войной… Между тем бросается в глаза отсутствие Моджтабы Хаменеи.

Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Шоу похорон диктатора: религиозный спектакль для потерпевшего поражение иранского режима Сегодня режим в Тегеране превратил все контролируемые государством СМИ в инструмент пропаганды, стремясь при помощи тщательно отрежиссированной демонстрации скорби и искусственной солидарности создать перед камерами всего мира образ национального единства и политической стабильности. Однако этот пустой театр не столько демонстрация силы, сколько признание глубокого беспокойства, охватившего шиитский клерикальный режим. За этой тщательной инсценировкой скрывается операция по психологической консолидации, построенной на создании искусственного и гротескного образа единства. В то же время глубокий раскол внутри правящего истеблишмента… становится все более очевидными с каждым днем… Этот идеологический халифат основан не на вере, а на лжи, искусственно созданной истерии и безжалостной пропаганде. Он выживает за счет обмана, политических провокаций и пропаганды, управляемый жестокостью, которая за последние 50 лет отбросила Иран на 14 веков назад.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Этот режим — против жизни Что корреспондент “Ъ” услышала и кого не увидела на похоронах Хаменеи Исламская Республика прославляет смерть Хаменеи как мученичество. Поступая так, режим создает новый национальный миф и показывает, кто является его злейшим врагом… Значительная часть политической культуры Исламской Республики с самого начала строилась вокруг концепции мученичества… Каждый, кто был предан системе и умер во имя этой преданности, стал частью идеологического фундамента Исламской Республики и тем самым частью нарратива, с помощью которого режим продолжает себя легитимизировать. Многие же, кто сражался в восьмилетней войне между Ираном и Ираком, но остался жив, говорят о своей судьбе с показным смирением: «Нам не повезло стать мучениками». В этом смысле аятолла Хаменеи оказался в числе везучих членов режима… Канонизация Хаменеи послужит созданию нового мифа Исламской Республики. Тот факт, что Хаменеи будет погребен в Мешхеде рядом с восьмым шиитским имамом, единственным шиитским имамом, захороненным на территории Ирана,— часть этого процесса мифотворчества.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов