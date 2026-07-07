Эстонию лишили права проведения ЧЕ по стрельбе из-за отказа допустить россиян

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду. Об этом сообщил канал ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).

Из-за действующей в Эстонии политики спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в состязаниях, проводимых на территории страны. Решение о переносе соревнований в Испанию приняла Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC). В ESC данный шаг обосновали тем, что предстоящий чемпионат станет отборочным турниром к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому все спортсмены, имеющие право на участие, должны быть допущены.

Турнир в Гранаде пройдет с 3 по 9 марта. С 2023 года россияне и белорусы выступают на соревнованиях по стрельбе в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов