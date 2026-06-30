Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране пройдет «капитальный ремонт» фундамента государственности после вступления в силу новой конституции. По его словам, теперь в стране сформируется новая система власти: сильный президент, влиятельный парламент и подотчётное правительство.
Касым-Жомарт Токаев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы намерены провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности, опираясь на прочный фундамент независимости нашей страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на последнем совместном заседании обеих палат парламента старого созыва (цитата по Nur.kz).
15 марта в Казахстане прошел инициированный президентом референдум по новой конституции, принятие которой поддержали 87,15%. Вместо двухпалатного парламента теперь будет однопалатный, а также вернется должность вице-президента — второго человека в стране. Власти объясняют эти изменения запросом общества и необходимостью «создать государство для человека».
Инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым конституционная реформа является частью более масштабной «перезагрузки политической системы» Казахстана, которая началась после его вступления в должность в 2019 году и ускорилась после январских протестов 2022 года. В числе предыдущих изменений — исключение из конституции статьи об особом статусе лидера нации, которым обладал Нурсултан Назарбаев, и увеличение президентского срока до семи лет без права переизбрания. Эти изменения направлены на постепенный отказ от суперпрезидентской формы правления и создание президентской республики с более влиятельным парламентом.
Первоначально, в сентябре 2025 года, Токаев предлагал провести референдум по парламентской реформе в 2027 году. Однако уже к октябрю 2025 года была сформирована рабочая группа, а в январе 2026 года конституционная комиссия предложила изменения в 77 из 101 статьи, что, по словам президента, позволило говорить о необходимости принятия новой конституции. Проект новой конституции, опубликованный 31 января, включал в себя такие изменения, как переход к однопалатному парламенту, названному «курултай», и возвращение должности вице-президента, которая существовала в Казахстане в 1990-х годах.
Новый основной закон должен вступить в силу 1 июля, после чего президент Токаев объявит дату выборов в парламент. Согласно новой конституции, полномочия парламента будут прекращены 1 июля, а сам парламент получит новое название «курултай» и будет состоять из 145 депутатов.