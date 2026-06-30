Токаев заявил о новом историческом этапе в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране пройдет «капитальный ремонт» фундамента государственности после вступления в силу новой конституции. По его словам, теперь в стране сформируется новая система власти: сильный президент, влиятельный парламент и подотчётное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы намерены провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности, опираясь на прочный фундамент независимости нашей страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на последнем совместном заседании обеих палат парламента старого созыва (цитата по Nur.kz).

15 марта в Казахстане прошел инициированный президентом референдум по новой конституции, принятие которой поддержали 87,15%. Вместо двухпалатного парламента теперь будет однопалатный, а также вернется должность вице-президента — второго человека в стране. Власти объясняют эти изменения запросом общества и необходимостью «создать государство для человека».

Лусине Баласян